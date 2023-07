Casa do Artesão, em São Pedro da Aldeia, terá apresentação de música instrumental nesta sexta-feira

Nesta sexta-feira (14/07), a Casa do Artesão de São Pedro da Aldeia vai sediar mais uma noite de música instrumental, desta vez sob a condução do saxofonista Edson Gomes. A apresentação, promovida pela Secretaria Municipal de Cultura, vai levar um repertório de MPB, pop, jazz e bossa nova com o objetivo de fomentar as visitações no centro de referência do artesanato municipal. A performance começa às 19h30 e será aberta ao público.

A iniciativa faz parte de um esforço da gestão em ocupar a Casa do Artesão com programações culturais, de forma periódica. “Essa é mais uma apresentação que está sendo viabilizada por meio do Edital de Chamamento Público nº 1/2023, onde abrimos a oportunidade para que os artistas, bandas e músicos da cidade pudessem se inscrever e ter a chance de se apresentarem nos eventos e projetos da Secretaria de Cultura. A nossa intenção é estimular as visitações na Casa do Artesão e, ao mesmo tempo, dar visibilidade para os talentos da nossa cidade”, destacou o secretário da pasta, Thiago Marques.

O saxofonista Edson Gomes é aldeense e músico profissional há mais de 25 anos, formado pela Escola de Música Villa-Lobos. Desde 2022, o artista também tem sido destaque em diversos eventos e projetos promovidos pela Secretaria Municipal de Cultura, com participações no Sal dá Jazz, Concerto Musical Gabriel Joaquim e no evento cultural de reinauguração do Teatro Municipal Dr. Átila Costa, este ano. Além disso, o saxofonista acumula apresentações solo e participações em grupo em eventos na cidade e em toda a Região dos Lagos.