Prefeitura de Búzios antecipa 50% do décimo terceiro salário dos servidores nesta quinta-feira

A Prefeitura de Búzios efetuou nesta quinta-feira (13) a antecipação do pagamento da metade do décimo terceiro salário de todos os servidores municipais. Essa primeira parcela corresponde a 50% do valor total do décimo terceiro salário e é conhecida como adiantamento do décimo terceiro.

O município antecipa, pelo terceiro ano consecutivo, a primeira parcela do décimo terceiro salário. Mais de 4 mil funcionários públicos serão beneficiados com a iniciativa.

De acordo com o prefeito Alexandre Martins, a iniciativa de antecipação de 50% do décimo terceira busca a valorização do funcionalismo municipal e aquece a economia com a injeção de mais de R$ 7 milhões no comércio local.