O SOMBRA: Tudo sobre a política da Região dos Lagos nesta quarta-feira, dia 01

Iguaba Grande

Fábio Costa, chefe de Gabinete do prefeito Vantoil Martins, anda visitando amigos em Iguaba, comendo vários quitutes e se deliciando com belos cafés. Dizem que o moço já ganhou alguns quilinhos nas andanças. Como falam os cabistas, “bobo não ele”.

Araruama

Rola nos corredores da câmara de Araruama, que a vereadora Penha Bernardes vai colocar seu nome para disputar a cadeira de presidente. Segundo os fofoqueiros de plantão, quem não está gostando nada disso é vereador Nelsinho Do Som, que está se recuperando da Covid-19. Qual motivo desse descontentamento de Nelsinho?

Búzios

A Câmara Municipal de Búzios aprovou, por unanimidade, projeto de lei que proíbe que condenados por crime de violência doméstica contra a mulher sejam empossados em cargo público. O Projeto, de autoria do vereador Raphael Braga, segue para sanção do prefeito Alexandre Martins. De acordo com a proposta, a proibição inicia com a condenação em trânsito em julgado, até o comprovado cumprimento da pena. A nova lei determina que o atestado de antecedentes criminais seja uma exigência dos editais dos concursos públicos e constem na lista de documentos a serem entregues para posse em cargos de livre nomeação.

Cabo Frio

Os vereadores de Cabo Frio abriram caminho, ontem, para o vereador Miguel Alencar ser reconduzido a presidência por mais dois anos, ao mudar o Regimento Interno e permitir a reeleição da Mesa Diretora. O projeto conquistou o apoio de ampla maioria. Foram 14 votos favoráveis a reeleição. Os vereadores Thiago Vasconcellos e Felipe Monteiro foram os únicos contrários a mudança no regimento. O vereador Vinícius Correa não compareceu a sessão.

São Pedro da Aldeia

Os servidores de São Pedro da Aldeia pararam, nesta quarta-feira, e voltaram a protestar em frente a prefeitura contra o acordo entre o governo e o Grupo Salineira, que suspendeu o pagamento, em dinheiro, do auxílio transporte. A categoria se concentrou às 9h, na Praça do Canhão, no centro, e foram até a sede da prefeitura. A pauta de reivindicação ganhou um novo item, o auxílio alimentação, já pago aos guardas.

Arraial do Cabo

O ex-secretário de Ordem Pública de Arraial do Cabo, no governo Renatinho Vianna, o policial militar da reserva Márcio Veiga, conhecido como Márcio Galo, foi preso ontem, após se apresentar na delegacia de Cabo Frio. Galo estava foragido da justiça desde sexta-feira, quando foi deflagrada a Operação Parque Livre, do Ministério Público, Grupo de Combate ao Crime Organizado e Polícia Civil. Ele é acusado de integrar organização criminosa que invadia, vendia e loteava áreas do Parque Costa do Sol. O ex-prefeito Renatinho Vianna, apontado como líder da organização, o ex-secretário do Meio Ambiente, Márcio Croce, e André Luiz Cavalcanti , ex-chefe do Parque também são procurados e continuam foragidos.