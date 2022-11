O SOMBRA: Tudo sobre a política da Região dos Lagos nesta quarta-feira, dia 16

São Pedro da Aldeia

São Pedro da Aldeia é o primeiro município da região a iniciar a aplicação da terceira dose de reforço ou quinta dose da vacina contra a COVID-19. A vacinação tem início hoje em pessoas imunossuprimidas, ou seja, com baixa imunidade seja por alguma doença ou por uso de medicamentos. O terceiro reforço, de acordo com recomendação do programa Nacional de Imunizações, deve ser aplicado após quatro meses da última dose recebida. Serão utilizados os imunizantes AstraZeneca, Janssen ou Pfizer. A dose adicional para gestantes e puérperas imunocomprometidas também deve respeitar o prazo de quatro meses e ser utilizado, preferencialmente, a vacina da Pfizer. A vacinação acontece em todas as unidades de saúde, das 8 da manhã, às três da tarde.

Cabo Frio

Cerca de 38 mil pessoas, entre profissionais da educação alunos e responsáveis, estão aptos a ir às urnas, na próxima terça-feira, dia 22, eleger os diretores de 83 das 90 escolas da rede muncipal de Cabo Frio. As eleições deveriam ter sido realizadas em 2020, mas foram suspensas por conta da pandemia. Os mandatos dos diretores eleitos em 2017 foram prorrogados. As chapas que disputam a eleição na maioria das escolas são formadas por um diretor e um dirigente de turno. Escolas maiores, como Edilson Duarte e Marlli Capp vão eleger também diretor adjunto e três dirigentes de turno. A presidente da comissão organizadora da eleição, professora Denise Alvarenga prevê para o dia 25, sábado, a divulgação do resultado.

Búzios

O procurador geral da prefeitura de Búzios, Thiago Ferreira, e os sub procuradores Cristiano Oliviera e Renam Belan impetraram ação pedindo a justiça a retirar do ar a página do Facebook da ex-vereadora Gladys Nunes. Os procuradores do governo sustentam que a página da ex-ereadora foi criada exclusivamente para a propagação de discursos de Ódio e intolerância, postagens inverídicas, caluniosas e, de aordo com eles, assustadoramente ofensivas. Os procuradores dizem ainda que Gladys é conhecida fabricante hollywoodiana de Fake News e o seu perfil no Facebook é um Tribunal de Inquisição Virtual utilizado exclusiva e doentiamente para perseguir o prefeito Alexandre Martins, além de empresas, pessoas comuns, agentes políticos, Ministério Público, bem como o próprio Judiciário.

Arraial do Cabo

O Sombra tem visto Ton Porto entrando com frequência na casa do ex-prefeito Renatinho Vianna. Segundo os fofoqueiros de plantão, Ton está sem “Companhia na Canoa” e quer alguém para colocar sua Canoa na água. Com isso, ele quer conquistar o coração do Renatinho. Rola também que Ton tem acabado com o amor dos correligionarios da época de vereador, em que era oposição ao prefeito. Por enquanto, tá difícil a Canoa de Ton ir para água. Coisas do Cabo.

Iguaba Grande

O vereador Balliester Wernec, atual presidente da Câmara, têm até dezembro para marcar a eleição da mesa diretora. Segundo informações, ele vai marcar na hora que os vereadores estiverem fritando a rabanada para o Natal. Que coisa!

Araruama

A grande lista dos pré candidatos para o pleito de 2024 é tema mais comentado em Araruama. Por enquanto, a lista segue sem alteração. Os nomes são os mesmos: André Mônica, Marcelo Amaral, Penha Bernardes, Roni Rossi, Anderson Moura, Fernanda Pinto e Raiana de Chiquinho. Isso é mais que uma seleção.