O SOMBRA: Tudo sobre a política da Região dos Lagos nesta quarta-feira, dia 21

Araruama

Em entrevista exclusiva ontem, no Bom Dia Litoral, o advogado Dr. Paulo Mazzei, especialista em direito eleitoral, falou sobre o processo em que pode resultar em mais uma troca de cadeira na Câmara de Vereadores de Araruama. O caso em questão é do vereador Sub- tenente Raimundo, do PT. De acordo com Mazzei, existem provas de fraude a cota de gênero na eleição de 2020, quando, segundo o especialista, uma advogada teria sido “candidata laranja” para beneficiar o ex-marido, também candidato a vereador. Ainda segundo Dr. Paulo Mazzei, a expectativa é que até janeiro haja a troca de vereador. Caso Raimundo perca o mandato, a suplente Silvinha de Paulinho assumiria a cadeira.

Cabo Frio

A Câmara de vereadores de Cabo Frio aprovou, por 13 votos a 4, o aumento do IPTU a partir de 2023. O Projeto de Lei foi votado em regime de urgência na sessão desta terça-feira. Segundo a proposta, que segue para sanção do prefeito José Bonifácio, haverá aumentos dos valores do imposto, de 15% mais reajuste pela inflação, por ano. Em nota, a Prefeitura de Cabo Frio disse a revisão da Planta Genérica de Valores é uma determinação do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, visto que a última atualização foi feita em 1994.

Búzios

O prefeito Alexandre Martins sancionou o Projeto de Lei Complementar no 60 de 19 de dezembro de 2022, que autoriza a regularização de edificações concluídas sem licença ou em desacordo com a legislação urbanística do município, mediante a cobrança de compensação financeira denominada “Mais-valia”. O texto estabelece a fórmula de cálculo da “Mais-valia” e prevê parcelamento em até 24 meses, respeitando-se o valor mínimo de R$ 400 por parcela.

Arraial do Cabo

Devidos aos fortes ventos e chuva, a decoração natalina de Arraial do Cabo ficou comprometida. Uma árvore de natal, de 20 metros, que ficava no final da avenida Liberdade, foi destruída e arrastada até a Orla da Praia dos Anjos. As equipes da prefeitura já estão resolvendo o caso.

Iguaba Grande

Amanhã, às 17h, os vereadores de Iguaba Grande, vão eleger o presidente da Câmara para o biênio 2023/2024. Depois de uma longa espera, o presidente Balliester Wernec convocou os vereadores para a eleição. O Sombra descobriu que antes de irem para a Câmara os nobres edis vão fazer uma parada na casa do vereador Elifas Ramalho. Deve sair aquele almoço.

São Pedro da Aldeia

Alguns suplentes de vereadores de São Pedro da Aldeia estão esperando terminar o ano de 2022 para ver se sobra um espaço na Câmara. Segundo informações do canhão da fofoca, o suplente e ex-vereador Jorginho é mais ansioso. Que venha 2023!