O SOMBRA: Tudo sobre a política da Região dos Lagos nesta quarta-feira, dia 23

Arraial do Cabo

Arraial do Cabo inaugura, nesta quarta-feira, o mirante Oscar Corrêa Pita Filho, na Prainha. A obra do Governo do Estado, em parceria com a Prefeitura de Arraial do Cabo, tem uma extensão de mais de 200 metros e foi iniciada em 2021. A inauguração contará com a presença de autoridades locais e também do Governador do Estado, Cláudio Castro. Durante a inauguração do Mirante, de 15h às 19h, o acesso à cidade será feito pela pista alternativa, na Rebeche.

Búzios

Após decisão da justiça de cassar o diploma do prefeito eleito de Búzios, Alexandre Martins, uma nova decisão, desta vez do juiz Raphael Baddini, determinou o afastamento imediato do chefe do executivo na tarde de terça-feira. Segundo o advogado do prefeito, Pedro Canellas, a decisão não teve pedido prévio, nem ação ou crime; nem sequer um parecer do Ministério Público. Dr Pedro adiantou que já tinha despachado com o presidente do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, desembargador Henrique Figueira, e estava confiante que a decisão seria revertida. Mas antes mesmo do Tribunal se posicionar, o juiz da comarca buziana deu outra decisão suspendendo os efeitos da anterior. Com isso, Alexandre Martins continua no cargo durante os tramites judiciais.

Cabo Frio

O prefeito de Cabo Frio, José Bonifácio, efetivou uma troca no comando da Secretaria de Governo. O então secretário Davi Souza deixou a função após anunciar que será candidato a deputado federal. Sendo assim, ele retorna para Câmara Municipal, onde estava licenciado do cargo de vereador. O novo titular da pasta é Betinho Araujo, que era secretário adjunto de Mobilidade Urbana em Tamoios.

Iguaba Grande

A cidade de Iguaba Grande foi representada, no último domingo (20), pelo atleta e professor de Judô do Projeto Iguaba Ativa de Sapeatiba Mirim, Paulo Canellas, no Torneio de Abertura realizado pela Federação de Judô do Estado do Rio de Janeiro, na Arena da Juventude, no Parque Olímpico de Deodoro, Rio de Janeiro. O atleta competiu pela categoria M3, até 81 quilos, onde obteve duas vitórias por Ippon – sendo este o ponto máximo do judô. Ao todo, 707 atletas representando 51 clubes participaram das competições.

Araruama

Rola nos corredores da câmara de Araruama, que reunião da prefeita, Lívia de Chiquinho, nesta terça-feira (22), teve um momento tenso. Segundo o Sombra, foi quando a prefeita se comunicou em “russo” com o vereador Amigo Valmir. Ninguém conseguiu entender nada do que a prefeita falava. A verdade é teve gente saindo “putin” da reunião.

São Pedro da Aldeia

O secretário de Educação de São Pedro da Aldeia, professor Elias, esteve na câmara,nesta terça-feira (22), para prestar esclarecimentos sobre o transporte escolar. Segundo alguns vereadores, a ida do secretário foi uma lástima. O moço ficou perdidinho.