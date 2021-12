O SOMBRA: Tudo sobre a política da Região dos Lagos nesta quinta-feira, dia 02

São Pedro da Aldeia

Os profissionais da Educação de São Pedro da Aldeia recebem nesta quinta-feira a primeira parcela do auxílio tecnológico no valor de R$ 1.500 Reais.

O benefício, no valor de R$ 3 mil Reais, é para cobrir as despesas dos profissionais com a implantação do ensino remoto na cidade durante a pandemia. O pagamento será realizado em duas parcelas. O benefício será pago com dinheiro do FUNDEB, e vai beneficiar os professores efetivos e temporários, docentes I e II, recreadores do 1o ao 5o ano, e profissionais que atuam na Supervisão, Orientação e Inspeção Escolar.

Cabo Frio

A Câmara de Cabo Frio pode regulamentar o uso da maconha medicinal e determinar a distribuição gratuita, pelo município de medicamentos a base da erva para pacientes que sofrem de uma série de doenças, entre elas, esquizofrenia, parkinson, alzheimer e autismo. O projeto de lei, de autoria do vereador Felipe Monteiro, chega ao plenário na sessão desta quinta-feira e deve ser encaminhado a Comissão de Constituição e Justiça. O vereador, na justificativa, diz que o objetivo do projeto é garantir o maior acesso à Saúde e atendimento adequado, de forma a diminuir as consequências de políticas desatualizadas e preconceituosas em relação a erva.

Iguaba Grande

A Secretaria de Saúde de Iguaba Grande vai oferecer, gratuitamente, testes rápidos de HIV e Infecções Sexualmente Trasmissíveis, durante a sexta edição da Feirinha Criatividades da Terra, sábado , a partir das 9 da manhã, na Praça Edyla Pinheiro. O resultado do teste fica pronto em 10 minutos. Segundo o ministério da Saúde, a cada 15 minutos uma pessoa se infecta com o vírus no Brasil. O diagnóstico precoce permite tratamento e impede a evolução da doença para quadros graves.

Arraial do Cabo

Arraial do Cabo vai sediar a Rio Cup Fut 7, de 19 a 24 de julho de 2022, no Est·dio Municipal Hermenegildo Barcellos, o Barcellao. O torneio vai reunir 72 times formados por me- ninas e meninos entre nove a 14 anos de todo o pais. A previsão e que o evento atraia cerca de duas mil pessoas envolvidas direta e indiretamente na competição. Somente atletas serão mais de 900, cada time pode inscreve atÈ quinze jogadores para a dispurta da competição. O gramado do Barcellão será dividido em quatro campos, pois, no Fut 7 as dimensões sao reduzidas. Segundo as regras, o campo de jogo deve ser retangular, não podendo exceder a 55 metros de comprimento.

Araruama

A prefeitura de Araruama promove, esta noite, na Praça Menino João Helio a festa de abertura do Natal na cidade com a Orquestra Municipal, chegada de Papai Noel e Mamãe Noel e apresentação do cantor Alan Quintanilha.

Búzios

A Câmara de Búzios aprovou, ontem, por unanimidade, em segunda votação, o Projeto de Lei prevê a distribuição pelo município de medicamentos a base de maconha. O projeto segue para a sanção do prefeito Alexandre Martins.

O vereador Aurélio Barros, autor do projeto, comemorou e lembrou que Búzios é a primeira das 92 cidades do estado a adotar uma política de saúde para a cannabis medicinal. A proposta também autoriza o município a adquirir medicamentos de entidades nacionais ou internacionais beneficiando, principalmente, portadores de autismo e epilepsia refratária.