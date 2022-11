O SOMBRA: Tudo sobre a política da Região dos Lagos nesta quinta-feira, dia 03

Cabo Frio

Moradores de bairros de Cabo Frio que não tem iluminação nas ruas poderão ser isentos do pagamento da taxa de Iluminação pública. É o que determina projeto de lei que tramita na Câmara municipal. O projeto, de autoria da vereadora Carol Midori, está na Comissão de Constituição e Justiça, presidida pelo vereador Léo Mendes e estabelece que que para isenção da taxa basta o proprietário do imóvel comprovar que está sem iluminação pública no bairro por mais de 72 horas e que solicitou ao Órgão competente o serviço ou a instalação do poste. Carol Midori diz que e o objetivo do projeto é trazer justiça aos cabofrienses, que pagam por um serviço que não é prestado. Ela lembra que muistas pessoas vivem na escuridão principalmente nas comunidades rurais da cidade.

Búzios

O vereador Dom de Búzios fez uma enquete nas redes sociais para saber dos buzianos se ele deve ou não permanecer à frente da Secretaria de Pesca. Pelo visto, se constatou que o povo o que de volta a Câmara. Tem gente dizendo que o vereador Niltinho de Beloca e sua turma bombaram na Internet. Que coisa!

Iguaba Grande

Sete vereadores já estariam fechadinhos para a composição da mesa diretora da Câmara iguabense. Nos corredores, o que se fala, é que o vereador, Paulo Rito, ainda continua com o coração muito apertado. A expectativa é que o presidente, Balliester Wernec, marque a data do pleito nos próximos dias. Haja coração!

São Pedro da Aldeia

Técnicos da área de Proteção Ambiental da Serra da Sapiatiba, em São Pedro da Aldeia, encontraram vários exemplares de Pau-Brasil que cresceram naturalmente na área. Os indícios apontam que os espécimes são nativas e nasceram espontaneamente. Além de quatro árvores de grande porte, foram encontradas mais de 50 mudas no local, que cresceram a partir das maiores.

A importância da descoberta fez até o governador se pronucniar. Claudio Castro disse que é gratificante e motivo de orgulho dar esta notícia, uma prova de que os investimentos e o olhar para o meio ambiente e para a sustentabilidade estão no caminho certo.

Arraial do Cabo

O prefeito de Arraial do Cabo, Marcelo Magno, já definiu em reunião com o secretários de Turismo, Marcos Simas, Fantinha, Governo e o diretor de eventos, Max Magalhães, que a queima de fogos do réveillon será na Praia Grande e bem maior que a do ano passado. Magno também determinou que o Natal de Luz comece dia 2 de dezembro com muita luz. O moço promete acompanhar tudo de perto.

Araruama

Climão no restaurante do Miguelzinho do Bacalhau, hoje, na hora do almoço. Segundo o Sombra, o primeiro ministro Chiquinho da Educação teria convidado os vereadores Nelsinho do Som, Aridinho, Carlinhos de Deus, Luiz do Táxi, Magno Dheco e Roberta para almoçar no Parque de Exposição, mas devido está iniciando o evento, nesta quinta-feira (03), ainda não tinha restaurante funcionando, o que motivou a mudança de endereço. A surpresa foi que no interior do restaurante estava o vereador, Amigo Valmir, que pagou a conta e partiu. Valmir não teria sido convidado para fazer parte do encontro. Aliás, o mesmo sempre que solicitado faz defesa do governo Lívia. Agora tá tristinho.