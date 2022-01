O SOMBRA: Tudo sobre a política da Região dos Lagos nesta quinta-feira, dia 06

São Pedro da Aldeia

As obras de recuperação da RJ-140, que liga São Pedro da Aldeia x Cabo Frio x Arraial do Cabo serão iniciadas em vinte dias. É o que revelou o secretário de Estado das cidades, o engenheiro Uruan Andrade em entrevista ao programa Bom Dia Litoral. As Obras, licitadas em dezembro, vão recuperar o asfalto das duas pistas da rodovia, desde a saída da Via Lagos, em São Pedro da Aldeia até a entrada do município de Arraial do Cabo. As quatro passarelas da rodovia, localizadas nos quilômetros 16, 18, 20 e 22, também serão recuperadas.

Arraial do Cabo

A Praça do Cova, na Praia dos Anjos, em Arraial do Cabo, vai ser palco de uma série de shows intimistas com grandes nomes da música popular brasileira. O anúncio foi feito pelo secretário de turismo do município, Marcos Simas. A cantora Martinlia abre o Verão Musical, no próximo sabado, dia 8. A programação inclui, ainda, nomes como Marcus Valle, Joao Bosco, Amelinha e Paulinho Moska.

Cabo Frio

Quatro pessoas morreram em Cabo Frio vítimas da gripe. A informação foi divulgada ontem pela prefeitura. As mortes ocorreram em dezembro, quando houve aumento dos casos da doença provocada pelo vírus influenza.

De acordo com dados da Saúde Coletiva do município, foi identificado aumento gradativo na procura de assistência na Tenda de Triagem da Covid-19 para atendimento aos casos de síndrome gripal nos dois últimos meses de 2021. Somente em dezembro, foram contabilizados 6.487 atendimentos de pacientes com sintomas de gripe, um aumento de 307,21% comparado a todo mês de novembro. Os exames de detecção da doença sao realizados pelo Laboratório Noel Nutels, no Rio.

Araruama

A política de Araruama Araruama anda bastante movimentada. Anderson Moura, que já passou pelos governos de André Mônica, Miguel Jeovani e agora por último, estava no time de Lívia de Chiquinho, pegou o ônibus e foi para Saquarema. Outro que também vai pegar o ônibus é o vereador Elói Ramalho, que foi convidado para para participar do governo estadual. Tudo isso acontece nos primeiros dias de janeiro e vêm mais por aí.

Iguaba Grande

Rola nos corredores da prefeitura de Iguaba Grande que o prefeito Vantoil Martins começou o ano de 2022 acelerado e vêm fazendo reunião todos os dias com os secretários. O moço já disse no time dele só lugar para quem suar a “camisa”. Quem ficar esperando a “bola” pé pode sair do jogo.

Búzios

Búzios vacina, esta semna, pessoas maiores de 18 anos com a dose de reforço contra a COVID-19. A vacinação acontece ate sexta-feira, a partir das duas da tarde.