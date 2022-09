O SOMBRA: Tudo sobre a política da Região dos Lagos nesta quinta-feira, dia 08

Araruama

José Rodolfo de Oliveira, o Buda, vai retornar à Câmara. Ele vai assumir a cadeira do pastor Sérgio Murilo, cassado por fraude a chamada cota de gênero, após a retotalização dos votos em Araruama. O juiz eleitoral Rodrigo Leal Manhães presidiu a audiência no cartório eleitoral, no centro da cidade. Buda, com 1.298 votos, passa a ser o décimo vereador mais votado dea Câmara. Ele se elegeu em 2016 com 881 votos. Buda ainda não toma posse nesta quinta-feira. O vereador vai ter que eperar a diplomação que, de acordo com o advogado Paulo Mazzei está prevista ainda para este mês, mas depende dos tramites da justiça como a publicação da ata da audiência de retotalização.

Cabo Frio

A desapropriação da Ferlagos pela UERJ para implantar no município de Cabo Frio o curso de medicina está se transformando numa guerra jurídica. A FERLAGOS venceu a mais recente batalha. O desembargador Luiz Zveiter, do Tribunal de Justiça do Estado, derrubou uma decisão que determinava a expedição mandado de emissão provisória da posse do imóvel pela UERJ. Zveiter acatou o argumento da Ferlagos que colocou sob suspeita o desembargador que concedeu a liminar. Marcos Alcino de Azevedo Torres e professor do curso de mestrado e doutorado em Direito da UERJ. A decisão de Luiz Zveiter vale até o retorno das funções da desembargadora Relatora Lucia Helena do Passo que está de férias.

São Pedro da Aldeia

PROCON de São Pedro da Aldeia alerta moradores de São Pedro da Aldeia contra agências de turismo que realizam vendas de pacotes on-line com preços muito atrativos. O Órgão aldeense de defesa do consumidor tem recebido reclamações em relação a reembolso, falha na prestação de serviço e cancelamentos. O consumidor que se sentir lesado deve denunciar via WhatsApp, no n ̇mero (22) 2627 6086. Marcio Lisboa diretor do PROCON de São Pedro da Aldeia, disse que o Órgão de defesa do consumidor aldeense está adotando todas as medidas para proteger os consumidores de abusos praticados pela empresa denunciada que não teve o nome revelado.

Búzios

O vereador Dom de Búzios, que atuou com secretário de Turismo de Búzios durante um ano e dois meses, vai voltar para Câmara como líder de governo. Dom, em entrevista ao Programa Bom Dia Litoral, nesta quinta-feira (08), aceitou o convite do prefeito Alexandre Martins. O suplente de vereador, Uriel da Saúde, vai trabalhar diretamente com Martins, como assessor especial.

Arraial do Cabo

A obra do novo Pronto Socorro de Figueira já é realidade. A unidade de saúde começou a ser construída nesta semana e vai levar mais qualidade de vida aos moradores dos distritos. O local contará com estrutura e suporte para atendimentos de alta complexidade, com salas informatizadas, incluindo raio X e exames laboratoriais. Além disso, uma farmácia completa estará disponível para atender os pacientes.

Iguaba Grande

Iguaba Grande vai ser palco do Bikers Rock, um encontro de motociclistas que promete movimentar a cidade de sexta a domingo, promovido por quatro motoclubes: Lobo Solitário, Águias de Cristo e MC e Angel Reaper. Serão três dias de musica boa e animação. O secretário de Turismo Ricardo Coutinho disse que a prefeitura dará todo apoio na organização do camping, do café da manhã e do almoço dos motociclistas no sábado. Nos três dias, com entrada franca, o evento vai reunir dez shows de rock. A Banda Faixa Etária se apresenta às dez da noite desta sexta-feira. O Bikers Rock, tem início na sexta e sábado, às cinco da tarde.