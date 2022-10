O SOMBRA: Tudo sobre a política da Região dos Lagos nesta quinta-feira, dia 13

Cabo Frio

Cerca de 500 licenças médicas do IBASCAF – o INSTITUTO DE BENEFÍCIOS E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES de Cabo Frio, estão sendo investigados por uma auditoria em busca de possíveis irregularidades. O prazo para a conclusão dos trabalhos é de 180 dias, podendo ser prorrogado. O presidente do Instituto, Jeferson Buitrago diz que o objetivo é reduzir as irregularidades e os prejuízos com licenças médicas e atestados fraudulentos. O presidente da comissão, Daniel Soares da Fonseca, revela que os alvos são servidores que estão doentes para trabalhar para o município, mas aptos para atuar na iniciativa privada. Ou aquele que está afastado das funções por possuir lesão grave na coluna, mas pratica crossfit diariamente.

São Pedro da Aldeia

A segunda edição do projeto Sal dá Jazz, vai movimentar a Praça Hermógenes Freire da Costa, no centro de São Pedro da Aldeia, às sete da noite, com apresentação da banda Carla Paz & Trio Bossa Jazz. A banda reúne quatro amigos e músicos de grande bagagem, motivados pelo prazer de tocar boa música. O quarteto apresenta um repertório que mescla Bossa Nova, Jazz e MPB, com canções interpretadas na voz suave da cantora Carla Paz.

Arraial do Cabo

Os fofoqueiros de plantão do Bar Esplanada dos Ministérios, em Arraial do Cabo, andam falando que o ex-vereador, Ton vem perdendo toda sua “cumpanha” e vai faltar gente para pegar no remo como falam os cabitas. Thiago Fantinha, irmão do prefeito, vendo o que está acontecendo, já acenou para os “galinhos” dizendo que seu coração é do tamanho de um “trem”. Vai caber todo mundo.

Iguaba Grande

Depois de alguns dias sumido, o vereador Júnior Bombeiro apareceu em uma resenha na casa de seu colega Elifas Ramalho. Segundo informações, Ramalho é uma espécie de “psicólogo” de Júnior Bombeiro. Isso é o que Sombra ficou sabendo.

Araruama

Nem bem terminou a eleição deste ano, já se fala em sete grupos políticos em Araruama. O primeiro seria o da vereadora Penha Bernardes, em seguida, o do ex-vice prefeito, Marcelo Amaral, também disse que disputar em 2024. Roni Rossi, o homem da loja de ternos, não abre mão de ser candidato. Sérgio Ribeiro, o homem do Cabo Folia, segundo informações, teria falado para amigos, que se fosse convidado pensaria no assunto. Para esquentar a corrida, o velho vai comandar o sétimo grupo com a prefeita Lívia de Chiquinho, Raiana e Cia. Agora é só esperar 2023 chegar o rumo da prosa. Sem contar que a senhora Fernanda Pinto, chefe de gabinete da prefeita, anda gostando da idéia de colocar o nome também.

Búzios

Quem conhece os vereadores de Búzios sabe que alguma coisa pode está sendo tramado em torno de uma no eleição da mesa diretora. Informações dão conta de os vereadores andam se reunindo para discutir o assunto que é polêmico. Rafael Aguiar está de olho no “lance”.