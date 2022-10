Primeira edição do Summer Fashion Cabo Frio leva desfile de moda para a Avenida Nilo Peçanha

A primeira edição do Summer Fashion, desfile de moda adulto e infantil com lojas de Cabo Frio, terá o Outubro Rosa como temática. O evento acontece no próximo sábado(15 de outubro), a partir das 18h30, em uma passarela montada na Avenida Nilo Peçanha (altura das lojas Fly e Subway), na praia do Forte.

Além da apresentação das novas coleções, o Summer Fashion contará com a animação dos DJ´s Milena e Flávio Flarys, do grupo Sax On The Beach e de espetáculo de malabarismo com fogos. A referência ao Outubro Rosa ficará por conta dos bailarinos da Atitude Dance, que levarão mensagens sobre a importância da prevenção contra o câncer de mama para o público presente.

Participam do desfile as lojas Via Mia, Show Beleza, Nação Têxtil Centro, Fly, Revolution Sports, Le Lion, Filo Brands, Agatha Joalheria, AD Cabo Frio e Urbain. O Summer Fashion tem o apoio da DVNO, Lug Films, Espaço Mav, Birinight Drink, Jovem TV, Biroska Chic, Fini, Pena e Tenha Alma de Sal.

1º Summer Fashion Cabo Frio

Data: 15/10 – sábado

Hora:

. 18h30 – desfile infantil

. 20h – desfile adulto

. Após os desfiles, after no DVNO

Local: Avenida Nilo Peçanha (altura das lojas Fly e Subway) – Praia do Forte

Atrações: DJ´s Milena e Flávio Flarys, Sax On The Beach, Atitude Dance e malabarismo com fogos