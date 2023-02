O SOMBRA: Tudo sobre a política da Região dos Lagos nesta quinta-feira, dia 16

Araruama

Uma viatura da Polícia Federal estacionada em frente à Câmara de Araruama teria causado o maior reboliço hoje de manhã. Segundo os fofoqueiros de plantão, teve gente que meteu o “pé”. Mas, não foi nada, está tudo tranquilo na Câmara de Vereadores. Melhor assim!

Cabo Frio

A prefeitura de Cabo Frio vai receber uma menção especial durante a entrega do Prêmio “ Construir Igualdade 2022” do Fórum Mundial de Direitos Humanos da Unesco, marcado para a cidade de Buenos Aires, na Argentina, entre os dias 20 e 24 de Março. A menção é em razão do Programa “Rede de Apoio Rural e Quilombola”, selecionado por um juri internacional entre quarenta e duas políticas públicas locais de 35 cidades do Brasil, Argentina, ColÙmbia, México, Chile, Equador, Guatemala, Peru e Uruguai. O programa cabofriesne tem o objetivo fomentar a economia das famílias quilombolas no município, além de divulgar e atrair público, auxiliar no escoamento de produtos e auxiliar produtores rurais a participarem de licitações governamentais para a compra de alimentos produzidos por eles.

Búzios

A direção do SEPE Lagos se reuniu com o secretario de Educação de Búzios, Rodrigo Ramalho de Almeida para discutir aumento salarial, revisão do Plano de Cargos e os problemas que os servidores tem enfrentado para ter o direito a aposentaria respeitado. De acordo com o SEPE, o governo não pretende repassar para a categoria o reajuste de 14,95% do Piso nacioal que vem sendo questionado e, na opinião do secretário vai quebrar muitos municípios. Sobre o PCCR Rodrigo Ramalho informou que a minuta da revisão está na prpocuradoria em análise desde dezembro do ano passado. A categoria criticou a morosidade da prefeitura e também cobrou do governo ações para minimizar a situação precária de muias escolas da cidade e a carência de equipamentos e materias básicos.

São Pedro da Aldeia

O prefeito de São Pedro da Aldeia, Fábio do Pastel se reuniu com a a diretoria da ENEL, concessionária de energia elétrica para cobrar melhorias na qualidade dos serviços de alta e baixa tensão no município. Fábio do Pastel demonstrou preocupação com a baixa capacidade da concessionaria de fornecer energia para grandes empreendimentos, o que pode dificultar a chegada e a permanência de novas empresas no município, uma das prioridades do Governo para fomentar a geração de emprego e renda no município.

Arraial do Cabo

Hoje o secretário de Meio Ambiente e Saneamento, Jorge Oliveira, falou com exclusividade sobre o plano de Carnaval. De acordo com ele, os 90 servidores estarão distribuídos nas 30 praias dos municípios. Toda a estrutura operacional estará na rua, como carros, quadriciclos, lanchas. Além de equipes 24h por dia em caso de emergência. Vou estar pessoalmente monitorando as ações de nossa secretaria.

Iguaba Grande

Os vereadores Alan Rodrigues e Luciano Silva foram vistos saindo da prefeitura de Iguaba felizes como sempre. Os nobres edis estão preparados para curtir o Carnaval de Iguaba, que começa amanhã com o show de Diogo Nogueira. O prefeito, Vantoil Martins, é animação pura.