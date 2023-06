O SOMBRA: Tudo sobre a política da Região dos Lagos nesta quinta-feira, dia 29

Cabo Frio

Cabo Frio é a cidade da Região dos Lagos que teve o maior crescimento populacional, de acordo com o novo Censo 2022, se comparado a contagem da população realizada pelo IBGE em 2010. A população de Cabo Frio, saltou de 186.227 habitantes para 221.997. São 35 mil 760 habitantes a mais.

Araruama

A prefeita de Araruama, Lívia Belo, a Lívia de Chiquinho, disse, ontem, que a Orla Oscar Niemeyer vai se transformar em um verdadeiro museu a céu aberto. Cada praia vai receber uma réplica dos monumentos do arquiteto. Lívia visitou as obras ontem e acompanhou a instalação das réplicas do Sambódromo na Praia do Barbudo; do Museu Oscar Niemeyer – conhecido como Museu do Olho de Curitba, na Praia do Coqueiral e a réplica do Memorial JK no bairro Salinas Branca. A prefeita adiantou, ainda, que a orla vai ganhar também as réplicas da Catedral de Brasília na Curva da Pontinha; da Igreja da Pampulha, no Náutico e do Museu Mac na Praia dos Amores. Lívia lembrou que a Oscar Niemayer é a segunda maior orla urbanizada com ciclovia e calçadão, com 10 mil 827 metros de extensão e revelou que a inauguração está marcada para o dia 19 de agosto.

Arraial do Cabo

A Prefeitura de Arraial do Cabo já iniciou a troca da iluminação antiga por leds na RJ 140. Além da mudança, as equipes também trabalham instalando a nova iluminação em postes onde as lâmpadas antigas foram furtadas. O serviço é realizado pelo Instituto de Desenvolvimento de Arraial do Cabo. A ação chega nesta quinta-feira (29), até o Pórtico de entrada da cidade e na próxima semana, até o prédio onde funciona hoje a Secretaria de Segurança Pública

São Pedro da Aldeia

São Pedro da Aldeia será palco, neste sábado e domingo, do Circuito Vela Costa do Sol de Canoa Havaiana, bairro Praia Linda. O secretário de Esportes e Lazer, Ricardo Ramos, lembrou que a cidade tem uma lagoa maravilhosa, que proporciona a prática esportiva em diversas modalidades.

Saquarema

A Secretaria de Educação de Saquarema e o SENAC, inauguram um novo centro de capacitação profissional na cidade. Com capacidade de atendimento de 150 alunos por turno de aulas, o centro José Carlos Cabral oferecerá oportunidades de capacitação profissional gratuita. A unidade oferecerá cursos gratuitos nas áreas de Beleza e Estética, Hotelaria, Gestão, Empreendedorismo e Gastro-nomia, todos direcionados aos moradores de Saquarema. A primeira rodada de inscrições será realizada a partir de quarta-feira, com oportunidades para diversos cursos. As inscrições deverão ser realizadas de forma presencial, das duas da tarde as oito da noite, na Rua Segisfredo Bravo, em Bacaxá. As aulas terão início em agosto e serão realizadas de segunda a sexta-feira, no período da manhã, tarde e noite no Centro de Capacitação e na Pousada do Suíço.

Iguaba Grande

O prefeito de Iguaba Grande, Vantoil Martins, fez a entrega de mais 1.005 cartões da Moeda Social Caboclinho nesta quinta-feira (28). Com a nova listagem, cerca de 2.682 famílias serão beneficiadas ao equivalente a R$ 160.00.

Búzios

Áudio do polêmico Marreco de Búzios vasa na Internet. Dizem que Marreco virou um “leão” e tá muito bravo falando de tudo e de todos na Praça Santos Dumont. No áudio, Marreco, diz esteve no gabinete do prefeito para tomar um café e declara gostar do prefeito, Alexandre Martins. E agora?