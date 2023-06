Secretário de Obras vistoria reformas para inauguração do Café do Trabalhador em Cabo Frio

Vanderson Bento, o secretário de obras de Cabo Frio, compareceu ao Café do Trabalhador neste sábado (24) para conferir as reformas e manutenções que estão sendo feitas, que pretende melhorar a qualidade de vida e acolhimento social dos servidores cabo-frienses.

O Café do Trabalhador é um projeto que oferece um café de manhã acessível e de qualidade para os trabalhadores locais, assim o espaço se tornou um ponto de encontro para os muitos contribuintes do desenvolvimento de Cabo Frio. Os trabalhadores receberão pão com manteiga, café com leite e uma fruta, ao custo de 50 centavos.

Visto que o projeto que inaugurou em 2005, e foi suspenso em 2012 pela prefeitura que alegou a falta da licitação da empresa responsável pela distribuição dos alimentos que desde então ficou em estado de abandono. No sábado (24), o secretário de obras, Vanderson Bento esteve com sua equipe ao local para vistoriar as mudanças e reformas que foram feitas para retomar a tão pedida iniciativa. A data de inauguração do café do trabalhador está marcada para o dia 07 de julho.

A volta do Café do Trabalhador em Cabo Frio é uma conquista para a comunidade e suas necessidades, um passo importante na busca por uma cidade mais justa e acolhedora para todos, onde ter um espaço confortável e se alimentar de forma acessível é querer demonstrar pro servidor que o trabalho dele é de suma importância e uma forma de agradecimento por contribuir com o movimento socioeconômico da cidade. A inauguração desse espaço, que ainda não tem nada exata, representará uma conquista social, sócio-econômica e valorosa para toda cidade.