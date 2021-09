O SOMBRA: Tudo sobre a política da Região dos Lagos nesta segunda-feira, dia 13

Cabo Frio

A Vacinação de adolescentes em Cabo Frio vai continuar suspensa esta semana. O município aguarda novo lote de vacinas da Pfizer para retomar o calendário de vacinação. Nesta semana, de terça a sexta-feira serão vacinadas as pessoas que estão no prazo para receber a segunda dose da vacina. A vacinação acontece em dez postos do primeiro distrito e oito do segundo, das 9h às 16h.

Iguaba Grande

O prefeito de Iguaba Grande, Vantoil Martins, recebeu na manhã desta segunda-feira (13) representantes da Prolagos, que fecharam um projeto de cooperação com objetivo de ajudar o município iguabense no combate da Covid-19. A Prolagos doou ao município, álcool em gel, luvas e boa quantidade de máscaras descartáveis. A população agradece a gentileza da Prolagos.

Búzios

O prefeito de Búzios, Alexandre Martins, e o presidente da câmara de Búzios, Rafael Aguiar, voaram para Portugal neste domingo (12) e quem comanda os trabalhos na Câmara é o vice-presidente, Josué Pereira. Na prefeitura, assumiu o vice-prefeito Miguel Pereira. Ainda sobre Búzios, o suplente Dida Gabarito, deve ser convocado para assumir a vaga do vereador Lorran Silveira nos próximos dias. Vamos aguardar.

Araruama

Uma aposta de Araruama acertou as seis dezenas do concurso 2.408 da Mega Sena, realizado no sábado e levou, o prêmio de pouco mais de R$ 46 milhões. Os números sorteados foram: 04 – 29 – 30 – 38 – 43 e 57. Sortudo!!

São Pedro da Aldeia

Os fofoqueiros de plantão, do canhão da fofoca de São Pedro da Aldeia, dão conta de que um dos frequentadores do canhão vai vestir a camisa do “time” do prefeito, Fábio do Pastel. Trata-se do folclórico, Marcos Mala. Em sendo assim, o canhão vai perder um grande colaborador. Será que é verdade?

Arraial do Cabo

O SEPE Lagos reúne os profissionais da educação do município de Arraial do Cabo, nesta segunda-feira, às 19h, em assembleia online, através da plataforma Zoom. A categoria vai discutir as condições adequadas de segurança sanitária, EPIs e infraestrutura das unidades para a retomada das aulas presenciais, além do novo Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração da Educação.