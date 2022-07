O SOMBRA: Tudo sobre a política da Região dos Lagos nesta segunda-feira, dia 25

São Pedro da Aldeia

A Auto Viação Salineira venceu a licitação para alugar a prefeitura de São Pedro da Aldeia 13 Ônibus urbanos com e sem ar condicionado, com motorista e combustível para o serviço de transporte público do município. A empresa venceu com o valor unitário de R$ 9, 80 centavos por quilômetro, o que corresponde ao valor total de R$ 12 milhões, 336 mil e 700 Reais, uma redução de 1 milhão e 300 mil Reais em relação ao previsto no Edital. O representante da Salineira explicou que a alta do preço do diesel impediu maior redução no valor final da proposta e que vai conseguir manter o valor proposto por já está operando no município e não será necessário realizar grandes mobilizações para prestar o serviço.

Cabo Frio

O prefeito de Cabo Frio, José Bonifácio, visitou, neste fim de semana, o Mercado Central de Belo Horizonte que, segundo ele, vai servir de inspiração para o modelo que será implantado no Sebastião Lan.

Bonifácio disse numa rede social, logo após a visita, que ficou ainda mais convicto da decisão de reformar o Sebastião Lan, através de investimento da iniciativa privada, o que vai permitir que o local funcione, diariamente, gerando ainda mais empregos e movimentando a economia da cidade. Ele lembrou que a exemplo do Mercado do BH, o Sebastião Lan poderá também se tornar um ponto turístico já que após a reforma também terá uma praça de alimentação e espaço de eventos culturais, musicais e artísticos.

Arraial do Cabo

Sábado, dia 23, foi comemorado aniversário do primeiro ministro Bernardo Alcântara, no sítio de Dr.Serginho. O cabo, em peso, compareceu pra prestigiar o aniversariante, que na verdade faz aniversário dia 28. Quem apareceu por lá também e ficou assustado com a quantidade de cabista foi Felicio Laterça, na verdade, nem Laterça e Serginho se desgrudaram de Marcelo Magno, que está com a popularidade nas alturas.

Araruama

O ex-prefeito Chiquinho da Educação, também conhecido como primeiro ministro, vai receber hoje, às 19h, no Mega Play, o deputado federal Cristino Áureo. Com Chiquinho estão os vereadores, Aridinho, Nelsinho do Som, Carlinho de Deus e Diego de Ciraldo. Várias lideranças políticas foram convidadas.

Búzios

Rola na Praça Santos Dumont, em Búzios, que os vereadores Niltinho de Beoca, Rafael Braga, Gugu de Nair e Aurélio Barros querem rever a eleição da mesa diretora da Câmara. O Sombra tá de olho, porque pode ter mais gente tentando puxar o “tapete” do atual presidente, Rafael Aguiar. E agora?

Iguaba Grande

Foi dado início nesta segunda-feira (25), as obras do cinturão coletor do esgoto no entorno da Lagoa de Araruama, em Ubás, Iguaba Grande. O prefeito Vantoil Martins e o diretor presidente da Prolagos, Pedro Freitas, deram entrevista no Programa Bom Dia Litoral, falando da parceria da empresa e prefeitura e da importância das obras para Região dos Lagos. Essa foi a grande notícia desta segunda-feira.