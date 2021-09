O SOMBRA: Tudo sobre a política da Região dos Lagos nesta segunda-feira, dia 27

Iguaba Grande

A prefeitura de Iguaba Grande vai realizar uma Audiência Pública para prestação de contas e avaliação do cumprimento das metas fiscais do segundo quadrimestre de 2021. A audiência será ao vivo na página oficial da prefeitura no Facebook, nesta quarta-feira (29), a partir das 10h. Muito otimista com a repercussão, o Controlador Geral do município, Sérgio Bernardo, enfatiza que é importante que 9 morador participe para ficar por dentro do que acontece no município na área financeira.

Araruama

Rola nos bastidores da Câmara de Araruama que o vereador Elói Ramalho depois de mandar na “lata” que conseguiu marcar a renovação da carteira de habilitação do colega, Nelsinho Do Som, tá sendo procurado por vários eleitores. Segundo os fofoqueiros de plantão, ele só pede para que todos compareçam para a renovação. O moço tá podendo!

Búzios

O prefeito de Búzios, Alexandre Martins e o vice-presidente da Câmara, Rafael Aguiar, devem chegar de viagem nesta segunda-feira (27), da Europa. No lugar do prefeito, o vice-prefeito, Miguel Pereira, comandou as ações na prefeitura e na câmara, o vereador, Josué Pereira, chegou até convocar o suplente, Dida Gabarito, para assumir a cadeira do vereador afastado, Lorran Silveira. Na Praça Santos Dumont, o que a galera tá falando é que Miguel e Josué, souberam desempenhar suas funções com louvor.

Arraial do Cabo

As obras de construção da encosta na RJ-140 e do mirante da Prainha, em Arraial do Cabo, serão retomadas nesta terça-feira (28), segundo o DER. A obra foi pausada devido o reposicionamento de postes da rede elétrica, serviço executado pela Enel. Na última sexta-feira (24), o prefeito Marcelo Magno, o presidente da Câmara Municipal, Ângelo Shogun, e os vereadores Professor Tayron, Clayton Barreto e Tuquinha Pescador, foram verificar o andamento da obra.

Cabo Frio

Na última sexta-feira (24), em uma reunião no gabinete do prefeito, José Bonifácio, de Cabo Frio, com alguns vereadores da bancada, quem mais chamou a atenção foi a vereadora Alexandra Codeço, que a mais feliz do grupo. Ao ser perguntado a um vereador sobre tamanha alegria da vereadora, ele não perdeu tempo e foi logo dizendo que agora ela ” bebe café quente” servido pelo prefeito e secretário de Governo, Davi Souza. O que que isso companheiro?

São Pedro da Aldeia

O canhão da fofoca de São Pedro da Aldeia, anda movimentado e segundo os fofoqueiros de plantão, os vereadores, Isais do Escolar, Vitinho de Zé Maia, Frankb7lin da Escolinha e Chiquinho de Dona Chica, não estão dormindo. O “chefe ” da equipe do canhão, o senhor Mala, deixou escapar que Isaias já caiu até da cama.