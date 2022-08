O SOMBRA: Tudo sobre a política da Região dos Lagos nesta segunda-feira, dia 29￼

Arraial do Cabo

Neste domingo em Arraial do Cabo, aconteceu a “4ª Cavalgada Comitiva Raízes” do município. Segundo o Sombra, o prefeito Marcelo Magno estava na linha de frente e os “puxas” brigando para ficar do lado. Haja coração.

Búzios

Os fofoqueiros de plantão estão dizendo que o lindo terno, comprado pelo suplente de vereador Edson Leitero, será usado nos cultos de domingo. Edson, teria ficado na expectativa de assumir uma cadeira na Câmara, no julgamento do processo do prefeito Alexandre Martins. Só que o prefeito foi julgado e ganhou de 7×0. Aí complicou…

Iguaba Grande

As mudanças no governo do prefeito Vantoil Martins devem ser anunciadas nesta terça-feira (30). Segundo informações, o prefeito promoveu a dança das cadeiras. Valdecir Júnior sai da saúde e vai para administração, que era ocupada pelo ex-vereador Miqueias, que assumirá a cultura. A secretaria de saúde passa a ser ocupada pela competente, Carla Vale, esposa do vereador Marcelo Durão e a secretaria de turismo, até então ocupada por Carla, vai ser conduzida pelo sub-secretário Ricardo.

Araruama

A pesca de camarão e crustáceos na Lagoa de Araruama está liberada a partir de hoje. A proibição foi suspensa por uma portaria do Ministério da Agricultura e Pesca, que mudou o período de defeso da espécie. De acordo com a nova regra, a pesca do camarção fica proibida de 1º de abril a 30 de junho. A mudança do defeso do camarão era uma antiga reivindicação dos pescadores da região e chegou a ser debatida em audiência pública, em julho, em Brasilia. A portaria, publicada no Diário Oficial da União, na segunda-feira passada, mantém a proibição da pesca de peixes, por qualquer método na Lagoa de Arauruama, até o dia 31 de outubro.

São Pedro da Aldeia

A Parada do Orgulho Gay de São Pedro da Aldeia, marcada para18 de setembro, além de celebrar a diversidade, vai recomendar o voto em candidatos comprometidos com a causa LGTQI+. Com o tema “vote com orgulho” a parada, promovido pela ONG Aldeia Diversidade, volta a acontecer no Centro de Eventos, ao lado do FAETEC, no bairro Nova São Pedro, depois de dois anos suspensa devido a pandemia de COVID. A entrada é gratuita, mas a organização pede a doação de 1kg de alimento não-perecível, que será destinada a entidades do município.

Cabo Frio

A Prefeitura de Cabo Frio iniciou obra de recuperação da Ponte Feliciano Sodré nesta segunda-feira! O serviço consiste na recuperação e reforço da estrutura deteriorada da Ponte, incluindo o guarda-corpo, mureta de proteção de pedestres, pilares, arcos, escada, além da fresagem, recapeamento asfáltico e pintura. Devido à obra, o fluxo de veículos que utilizam a Ponte Feliciano Sodré para acesso à região do Grande Jardim Esperança, Gamboa e Peró poderá ter alterações, ficando em meia pista ou até interditado em determinados momentos.