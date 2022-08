Búzios almeja candidatar Praia da Azeda e Azedinha ao Programa Bandeira Azul na temporada 2023/2024 

A Secretaria do Ambiente, Pesca e Urbanismo realizou nesta sexta-feira (25) a primeira coleta de amostras para análise da qualidade de água do mar, na Praia da Azeda/Azedinha, com objetivo efetivar a sua candidatura ao Programa Bandeira Azul (OBA) na temporada 2023/2024.

As análises precisam totalizar uma quantidade de 80 amostras, com seus respectivos laudos, até o mês de maio/2023, para que a praia possa efetivar sua candidatura.

Além desse fator, é necessário o atingimento de outros objetivos, como requisitos de acessibilidade, vagas para idosos, PNE’s e portadores de comorbidades, ordenamento do comércio de praia, programas de educação ambiental, monitoramento permanente da praia, elaboração do código de conduta, regulação do tráfego marítimo, entre outros.

De acordo com o secretário da Pasta, Evanildo Nascimento, espera-se que seja equacionada uma convergência de esforços, englobando diferentes atores sociais para que a melhoria global da Praia da Azeda/Azedinha, alcance os critérios pertinentes ao PBA.