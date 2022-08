Novo sistema de consultas do Pasmed, em Cabo Frio, começa a funcionar em 1º de setembro

Com o objetivo de gerar mais segurança e praticidade para os beneficiários, o Programa de Assistência Médica (Pasmed), do Instituto de Benefícios e Assistência aos Servidores Municipais de Cabo Frio (Ibascaf), contará com nova metodologia de consultas, exames e faturamentos, a partir de 1º de setembro. O novo sistema, totalmente informatizado, é simples e consiste na geração de senhas de autorização para a realização do procedimento.

Vai funcionar da seguinte forma: a partir desta quinta-feira, quando o beneficiário for consultar ou realizar exames nas clínicas autorizadas pelo Pasmed, senhas serão geradas e enviadas para o celular do usuário. Essa senha será a autorização para a realização do procedimento. Para isso, os usuários terão que baixar o aplicativo do Pasmed, nas lojas de app do smartphone.

Nesta segunda-feira (29), os prestadores de serviço do programa participaram de uma reunião no auditório da Prefeitura, realizada pelo Ibascaf. O objetivo foi explicar como será o procedimento para as clinicas e laboratórios que realizam os atendimentos aos beneficiários.

O presidente do Ibascaf, Jefferson Buitrago, afirma que o novo sistema vai trazer mais segurança e controle dos procedimentos realizados.

“No sistema atual, o usuário assina uma lista de papel e toda a contabilização é feita de forma manual. No novo sistema, tudo será informatizado, trazendo mais segurança para os usuários, e controle ao mesmo tempo, pois os beneficiários, sejam eles servidores efetivos e seus dependentes, aposentados ou pensionistas, poderão acompanhar o saldo de pontuação para a realização de exames e consultas. Para o Pasmed, a informatização do sistema trará inúmeros benefícios, dentre os quais, a agilidade e o melhor controle no faturamento”, finaliza o presidente do Ibascaf.