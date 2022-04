O SOMBRA: Tudo sobre a política da Região dos Lagos nesta sexta-feira, dia 01 

São Pedro da Aldeia

A exposição “Artes da Aldeia” já está aberta à visitação, na Casa da Cultura Gabriel Joaquim dos Santos, em São Pedro da Aldeia. Até a primeira quinzena do mês de abril, os visitantes poderão conferir de perto uma variedade de produtos, como roupas, bijuterias, plantas decorativas e artigos para o lar, confeccionados por aldeenses. Mais de 500 peças foram colocadas em exibição no espaço e podem ser adquiridas a preços a partir de R$ 2,00. A entrada é gratuita, de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h.

Iguaba Grande

O lançamento da obra de dragagem do Canal do Itajuru, nesta quinta-feira, também serviu para o anúncio de obras importantes para Iguaba Grande. A areia retirada do fundo do canal servirá para a realização da engorda de toda faixa de areia da orla da cidade. Segundo a secretaria estadual do Ambiente e Sustentabilidade, serão retirados em torno de, 350 mil metros cúbicos de areia do canal que faz a ligação do mar com a laguna e serão repassados as cidades da região. Para Iguaba a previsão é de receber, aproximadamente, 30 mil metros cúbicos.

Cabo Frio

A Secretaria de Educação de Cabo Frio promoveu um momento de formação para os professores da rede municipal sobre o tema “Indígenas Mulheres”. O encontro, que faz parte do cronograma de atividades da pasta, foi transmitido ao vivo no canal de Youtube da Coordenadoria de Formação Continuada. Cerca de 170 pessoas participaram da palestra. A atividade contou com tradução para a Língua Brasileira de Sinais promovida pelas intérpretes, Fernanda Ribeiro e Stefany Rocha.

Búzios

A Prefeitura de Búzios encerrou nesta quinta-feira as atividades da Tenda de Pronto Urgência que funcionava desde dezembro de 2021, no pátio da UBS da Ferradura, retornando os atendimentos de urgência apenas no Hospital Municipal Rodolpho Perissé. A princípio a tenda tinha por objetivo ser mais um ponto de triagem para pacientes com suspeita de Covid-19. Com o avanço da vacinação e imunização da população passou a servir de suporte para Pronto Atendimento de Urgências durante a alta temporada, dando mais rapidez aos atendimentos de quem estava no centro e arredores, além de diminuir a demanda no Perissé. Com o fim do verão veio a decisão suspender a atividade.

Arraial do Cabo

A Prefeitura de Arraial do Cabo realizou na manhã de ontem mais um mutirão de exames no posto de saúde de Figueira. Foram realizados 20 ecocardiogramas em pacientes que já estavam aguardando a realização do exame. O exame é realizado no Hospital Geral de Arraial do Cabo toda terça e quinta-feira, no entanto, com o intuito de aproximar o atendimento dos moradores dos distritos, a Secretaria de Saúde está iniciando um mutirão de exames nos postos de saúde mais afastados do Centro. O atendimento é feito com agendamento prévio da equipe, mediante solicitação médica.

Araruama

Surgiu está semana em Araruama que o ex-prefeito André Mônica pensa em colocar seu nome na lista de pré-candidatos a deputado federal. Mas, segundo às boas línguas, André vai ter que buscar a autorização do homem do bigode, o ex-deputado Paulo Melo. Quem anda rezando para que Paulo Melo não autorize é o vereador Russo, que já fechou parceria com o primeiro ministro Chiquinho da Educação.