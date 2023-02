O SOMBRA: Tudo sobre a política da Região dos Lagos nesta sexta-feira, dia 24

Cabo Frio

Os comerciantes de Cabo Frio que foram multados por descumprir os decretos contra a COVID-19, em plena pandemia e colocar em risco a vida da população, não precisarão pagar a multa de a anistia da Câmara. O perdão não beneficiou apenas os estabelecimentos comerciais cujas atividades foram classificadas como não essenciais, mas todas as atividades comerciais que descumpriram a lei e desrespeitram as medidas de enfrentamento da pandemia durante o período de calamidade pública.

O projeto do vereador Thiago Vasconcelos aprovado pela Câmara, apesar de ter sido integralmente vetado pelo prefeito José Bonifácio, teve o veto derrubado em plenário e virou lei depois de ser promulgado pelo presidente Miguel Alencar.

Búzios

Os vereadores da Câmara de Búzios aprovaram, por unanimidade, projeto de lei do prefeito Alexandre Martins que altera a estrutura administrativa e cria novas secretarias e cargos no no município. Com a alteração, Búzios passara ter vinte Secretarias Municipais. Os órgãos criados foram Secretaria Municipal de Governança e Compliance e Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência. As outras Secretarias foram transformadas a partir da divisão de pastas já existentes. São elas: Secretaria da Mulher, Secretaria do Idoso, de Obras e Projetos e Secretaria de Saneamento e Drenagem. O texto extingue os cargos de Encarregado, a partir de 1o de abril. A Câmara também autorizou a viagem oficial a Portugal do Secretario de Turismo, entre os dias 27 de fevereiro e 6 de março e a Secretária da Mulher a se ausentar do país de 27 de fevereiro a 7 de março.

Araruama

Os fofoqueiros de plantão da Câmara de Araruama andam falando que o assessor do homem da caneta azul, Arthur, vai com Ecy e Sidney, o Vandame, buscar a medalha Tupinanba, que o Tio Rui, ganhou da Câmara. Só que Vandame já disse para Arthur tirar a roupa que desfilou no bloco das Piranhas. Que coisa!

Iguaba Grande

O secretário de Turismo de Iguaba Grande, José Ricardo, disse em entrevista ao programa Bom Dia Litoral, nesta manhã (24), que o Carnaval de Iguaba, foi um sucesso. Segundo o próprio, o prefeito, Vantoil Martins, ficou muito feliz e agora o foco é o aniversário do município.

Arraial do Cabo

O governo este ano terá muitas realizações na área da Educação. Uma delas é a Pré-Escola do bairro Novo Arraial que vai atender cerca de 300 alunos dos distritos. A construção da Unidade terá início já na próxima semana. E ainda na próxima semana iniciaremos também outras obras no município.

São Pedro da Aldeia

A prefeitura de São Pedro da Aldeia se pronunciou, ontem, pela primeira vez, através de nota, sobre o caso envolvendo a jornalista Sara Wagner York, que disse ter sido vitima de transfobia e de agressão em área reservada da prefeitura no domingo de Carnaval. Na extensa nota, o governo diz que Sara Wagner não estava credenciada para a cobertura do evento mas admite que ele teve a entrada permitida na sexta-feira. A nota acusa a jornalista de invadir área restrita, de tentar acessar o palco e de agredir o secretario de ordem pública. O governo, diz ainda que vai provar a verdade dos fatos e reforça que a narrativa de enforcamento está distorcida e que repudia qualquer tipo de discriminação.