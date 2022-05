O SOMBRA: Tudo sobre a política da Região dos Lagos nesta sexta-feira, dia 27

Arraial do Cabo

O Prefeito Marcelo Magno se reuniu, na manhã desta sexta-feira (27), com o mergulhador Jorginho, juntamente com sua equipe. O objetivo do encontro foi fechar uma parceria com a equipe de mergulhadores para garantir maior suporte nos resgates. Jorginho é um dos mergulhadores mais antigos de Arraial do Cabo e é muito conhecido na cidade pelo seu trabalho, principalmente em buscas de pessoas desaparecidas no mar. O vereador Galego também esteve presente na reunião.

Cabo Frio

A fiscalização ambiental de Cabo Frio demoliu um muro com a ajuda de uma retroescavadeira erguido em república na Estrada Velha de Búzios, na Reserva do Peró . O responsável pela construção foi notificado. Os fiscais também retiraram uma cerca encontrada em uma área de mata no Jacaré, na Avenida do Contorno, após o trevo da Ogiva. A cerca irregular escondia lixo e sucata, que estão sendo retirados do local. A fiscalização ambiental também apreendeu no Pontal do Peró, duas gaiolas com alçapão para a captura ilegal de aves silvestres. Os fiscais chegaram ao local depois de diversas denúncias sobre a colocação das armadilhas no meio da mata. Os caçadores fugiram.

Búzios

O mais charmoso Festival de Cinema do Estado, o Búzios Cine, tem nova data. Anunciado, inicialmente, para o fim de maio, foi transferido para o período de 23 à 26 de junho com exibições no Cine Bardot, na Praça Santos Dumont e na Praça Zé Paraíba, em Cem Braças. A novidade este ano é que o Búzios Cine Festival, com o objetio de se tornar um ponto de encontro dos principais diretores dos Festivais de Cinema da América Latina, vai abrigar nesta edição o primeiro encontro entre eles. O festival, que tem apoio da Prefeitura de Búzios, por meio da Secretaria de Turismo em parceria com a FUNARJ, tem mostras de filmes nacionais e internacionais em première, além da exibição de obras clássicas e populares.

Araruama

A vereadora oposicionista de Araruama, Penha Bernardes, disse, ontem, na tribuna da Câmara que foi ameaçada de morte. Penha contou que estava com a filha numa loja de sapatos quando recebeu uma ligação de um número privado. De acordo com a vereadora, do outro lado da linha, um homem ameaçou: “você e seu marido pensam que tem peito de aço? Vocês aguardem para ver o que vai acontecer. Penha é casada com o também vereador Oliveira da Guarda e está gravida. A vereadora disse que em casa constatou que o marido também tinha recebido diversas ligações de num número privado mas não chegou a atender. A vereadora registrou a ocorrência na delegacia, autoriizou a quebra do sigilo telefônico e disse que não será intimidade por covardes.

São Pedro da Aldeia

O Sepe Costa do Sol reúne profissionais da rede municipal de Educação de São Pedro da Aldeia, em Assembleia, nesta sexta-feira (27), às 18h, no Colégio Estadual Feliciano Sodré, no Centro da Cidade. Na pauta estão como correção do PCCR, auxílio transporte em dinheiro, redução da carga horária etc.

Iguaba Grande

Os vereadores de Iguaba Grande, Alan Rodrigues e Luciano Silva, chegaram de Brasília, na manhã desta sexta-feira (27), felizes com os recursos conseguidos para o município. Segundo os nobres edis, Iguaba Grande vai receber aproximadamente R$ 2 milhões de reais, oriundos de emenda parlamentar, do deputado federal Gutenberg Reis. Dizem que a dupla chegou soltando fogos.