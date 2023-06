O SOMBRA: Tudo sobre a política da Região dos Lagos nesta sexta-feira, dia 30

Saquarema

Saquarema está ON e a oitava etapa do Mundial de Surge já começou, nesta sexta-feira, na Praia de Itaúna, o Maracanã do Surfe, uma semana depois do início da competição que reúne os melhores do mundo. O dia não começou bem para o Brasil. Tatiana Weston-Webb foi eliminada pela americana Caitlin Simmers na respescagem e além de deixar a competição em Saquarema, a brasileria perdeu a quinta colocação entre as Top cinco classificadas para as finais na California. A programação segue agora com as eliminatórias masculinas, logo depois as oitavas de final masculinas e as quartas de final femininas. A Praia de Itaúna já recebe um grande número de torcedores. O atual número 1 do mundo o americano Griffin Colapinto enfrenta o brasileiro Jadson André na Rodada Eliminatória masculina.

Cabo Frio

O vereador Átila da Ótica exigiu respeito de parte dos vereadores e do presidente da Câmara, Miguel Alencar, um dia depois do duro discurso de posse, onde pediu transparência a Câmara. Átila reclama da forma como vem sendo tratado pela maioria dos vereadores e pelo próprio presidente. O vereador diz que tem enfrentado muitas dificuldades, que não foi procurado por Miguel Alencar e está indignado. Ele lembrou que é um vereador igual a todos os demais, não deve um real a nenhum deles, foi eleito pelo povo e assumiu ao comprovar na justiça uma fraude eleitoral. O vereador voltou a dizer que não está na Câmara para passar férias nem para brincar, e minimizou o discurso de ontem ao lembrar que apenas pediu transparência. Átila adiantou que está encaminhando uma série de ofícios ao presidente pedindo informações sobre servidores contratados, comissionados, concursados, além de fornecedores, prestadores de seviços e repasses.

Araruama

O município de Araruama gerou 193 postos de trabalho formais. De janeiro a maio a Região dos Lagos criou 1.793 empregos. Araruama lidera o ranking com abertura de 453 postos de trabalho este ano.

Arraial do Cabo

O prefeito de Arraial do Cabo, Marcelo Magno, festeja hoje mais uma primavera. O moço está completando 50 anos e vários presentes já chegaram em sua residência e no gabinete. Segundo informações, Saulo e o vereador, Tayron, amanheceram no portão da casa do prefeito discutindo para ver quem presentiva o aniversariante primeiro. Que coisa!

Búzios

O áudio que vazou do polêmico, Marreco, é o assunto principal da Praça Santos Dumont, em Búzios. Pior é segundo os fofoqueiros de plantão, o secretário,Marcão, está com muito ciúme, por descobrir que Marreco também gosta muito do prefeito, Alexandre Martins. Tudo que rolou teria sido por causa de veículo rebocado, do próprio, Marreco.

São Pedro da Aldeia

O movimento no canhão da fofoca de São Pedro da Aldeia aumentou muito está semana. O motivo foi a descoberta de parentes de alguns edis nomeados na prefeitura. Inclusive já tem gente dizendo muitas gostariam de ter filhos tão generosos.