Hospital Municipal Rodolpho Perissé (HMRP), em Búzios, realiza cirurgia complexa de revascularização

No último final de semana, o Hospital Municipal Rodolpho Perissé (HMRP), em Búzios, realizou uma cirurgia complexa de revascularização em um paciente com doença arterial obstrutiva periférica grave, que é o bloqueio ou estreitamento de uma artéria nas pernas. A paciente apresentava uma ferida no pé e necessitava de revascularização do membro inferior esquerdo.

O procedimento, que contou com a participação do médico cirurgião João André e da instrumentador Andréia Jandira, consistiu em um bypass femoro-tibial posterior utilizando a própria veia safena da paciente in situ. A doença pode causar ulceras nos pés, de difícil cicatrização, e atrofiamento dos músculos.

A cirurgia, com duração aproximada de cinco horas, representa um marco para o município de Búzios. Anteriormente, essa intervenção não havia sido realizada devido à falta de dois cirurgiões vasculares na região, pois a complexidade dos tempos cirúrgicos exigia uma equipe completa, como explica João André: “O empenho da equipe médica, composta também pelas enfermeiras Kelly, Vanessa e Juliana, foi fundamental durante e após o procedimento. Também é preciso citar a diretora do HMRP, Priscila Gasparetto, pela sua gestão eficiente, que tem aprimorado os serviços de angiologia”.

Priscila afirma que intervenção bem-sucedida demonstra o comprometimento do HMRP em fornecer cuidados médicos de alta qualidade e avançados, mesmo diante de casos desafiadores, e agradece o emprenho do Poder Executivo para que a unidade possa atingir resultados como esse. “Preciso agradecer ao prefeito Alexandre Martins e ao secretário de Saúde, Leônidas Heringer, por tornarem possível essas melhorias no sistema de saúde municipal”, disse.

O secretário Leônidas, por sua vez, garantiu que a Prefeitura de Búzios, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, “continuará trabalhando para aprimorar sua equipe médica e sua infraestrutura, visando atender às necessidades de saúde da população de Búzios e proporcionar tratamentos cada vez mais eficientes e seguros”.