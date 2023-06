Olha aí a molecada dando show de bola no pé no torneio entre as escolinhas de futebol do Estádio Correão.

O objetivo da atividade é promover a socialização, integração e respeito, além de estimular o empenho, dedicação e autoestima dos pequenos através do esporte.

As inscrições gratuitas para as escolinhas de futebol no Correão são destinadas às crianças de 7 a 14 anos e podem ser realizadas no próprio estádio, das 8h às 17h, ou pelo Disque Esporte, através do número 22 99618-4861.