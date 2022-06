O SOMBRA: Tudo sobre a política da Região dos Lagos nesta terça-feira, dia 07

Araruama

Araruama lidera o ranking de geração de empregos na região este ano com a criação de 2.196 postos de trabalho, seguida de Arraial do Cabo que abriu 1.206 novos empregos. Saquarema vem em seguida com a criação de 392 vagas.Cabo Frio criou 378 empregos, este ano, seguido de São Pedro com 216. Búzios e Iguaba foram os municípios que criaram o menor número de empregos. Búzios criou 83 e Iguaba Grande 62 postos de trabalho de janerio a abril.

Cabo Frio

O caso da moradora de Cabo Frio que passou 24 horas com uma barata no ouvido ganhou repercussão nacional. A história de desespero que Aline Lopes viveu no fim e semana foi destaque nos principais sites do país. Ela acordou com o inseto no ouvido no domingo e os serviços de saúde de Cabo Frio e São Pedro da Aldeia não tinham equipamentos adequados e especialistas de plantão. Ontem, depois de viver momentos de dor e desespero um médico de uma clínica particular ficou sabendo do caso e entrou em contato com Aline para retirar a barata. O procedimento foi feito pelo otorrino André Defaveri e o atedimento foi gratuito.

Búzios

O arquiteto Otávio Raja Gabliglia usou uma rede social para alertar que a construção da rodoviária de Búzios na Rasa, como quer o prefeito Alexandre Martins, contrariando o plano diretor da cidade vai tornar as ruas do bairro um perigo para os moradores. Otavinho defende a instalação do terminal em São José. Ele explica que com a nova estrada de acesso a Búzios, as estreitas ruas dos bairros não terão o mesmo fluxo de veículos e prevê uma redução de 100% no trânsito de Ônibus e caminhões, trazendo mais segurança para os moradores.

Caso a rodoviária seja intalada, na Rasa, entretanto, apesar da construção da nova estrada, Otavinho diz que os Ônibus continuarão trafegando por dentro da Raza e colocando em perigo para os moradores do bairro.

Iguaba Grande

A banda mineira Preto no Branco de black music, soul e música cristã contemporânea abre a série de shows do aniversário de 27 anos de emancipação de Iguaba esta noite. O grupo ficou conhecido a partir de seu primeiro álbum, Preto no Branco, que trouxe a canção “Ninguém Explica Deus”, mas o grupo tamem outros sucessos como “Os Sonhos de Deus”. O aniversário da cidade, amanhã será animado pelos pagodeiros do “Vou Zuar” de Niterói. A programação tem ainda Marcos & Belluti, na quinta; Dilsinho na sexta e Vitor Kley no sábado. O palco alternativo terá shows com nomes como Leonardinho, Banda Rabuja e Nada Igual.

São Pedro da Aldeia

São Pedro da Aldeia está sem Ônibus. O Grupo Salineira anunciou, em nota, ontem, o encerramento das atividades da Viação São Pedro no primeiro minuto desta quarta-feira, ao descumprimento do acordo entre a empresa e a prefeitura.

O acordo previa a aprovação pela Câmara de projeto de lei que autoriza o pagamento de subsídio a empresa para garantir a manutenção do serviço. O projeto não entrou em pauta apesar de estar na casa desde o dia 12 de maio. Ônibus de nove linhas que atendem 79 mil passageiros por mês, a maioria estudantes e idosos, deixaram de circular.

A prefeitura, em nota, informou que sem aprovação o da Câmara foi impedida de cumprir o acordo e que está tomando as medidas administrativas e judiciais cabíveis para a manutenção do serviço na cidade.

Arraial do Cabo

Nesta terça-feira (7), o CIEP 147 Municipalizado Cecílio Barros Pessoa recebeu, através do Programa das Escolas Civico-Militares, a certificação de escola com a melhor avaliação do Brasil. A análise, que garantiu o primeiro lugar à escola cabista, segue as diretrizes da implantação do programa. A cerimônia que certificou a escola, realizada em Brasília, foi acompanhada pela Secretária de Educação, Isalira Gomes, pela diretora da Escola Cívico-Militar (ECIM), Júlia Barreto e pela Ponto Focal do ECIM, Katthy Valle. “Essa certificação compreende todo os esforço da Secretaria de Educação e Prefeitura de Arraial do Cabo em organizar estruturalmente a escola. É a certeza que estamos no caminho certo: transformar Arraial, através da educação de excelência” disse Isalira.