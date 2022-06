Revitalização da ala pediátrica do Hospital Municipal de Búzios 

Além de um espaço mais acolhedor às crianças, estão disponíveis oito leitos e dois médicos pediatras para o atendimento , além de visitadores pediátricos

Com o objetivo de humanização do atendimento às crianças de 0 a 12 anos, a Prefeitura de Búzios, desde a primeira semana de junho, revitalizou a ala pediátrica no atendimento de urgência do Hospital Municipal Rodolpho Perissé (HMRP) com o objetivo se seguir o plano de humanização previsto pela Secretaria de Saúde para a unidade.

São oito leitos para atendimento exclusivo de crianças, em um ambiente colorido e com informações lúdicas, para tornar o momento de intervenção menos traumático aos pequenos. Com a instalação de um novo sistema de iluminação, pintura com detalhes infantis, melhorias na infraestrutura, o consultório pediátrico também foi reformado, além do espaço de observação e medicação. Dois médicos pediatras estão disponíveis ao atendimento diariamente, além de equipe de enfermagem treinada para o atendimento infantil.

A diretora médica do HMRP, Priscilla Gasparetto, explica os reflexos da revitalização para o tratamento dos pacientes.

“Todos os pacientes precisam de um ambiente confortável e acolhedor, mas para as crianças, em especial, essas mudanças tem um grande impacto na recuperação. Já havia um atendimento especial às crianças aqui, mas agora a estrutura reflete o cuidado que a equipe já dedicava a elas”, disse a diretora.