O SOMBRA: Tudo sobre a política da Região dos Lagos nesta terça-feira, dia 10

São Pedro da Aldeia

Um grupo de servidores de São Pedro da Aldeia foi até a prefeitura, na manhã desta terça-feira (10), protestar por causa do novo modelo de pagamento do vale-transporte para trabalhadores. A partir de agora, todos terão que usar um cartão magnético ao invés de dinheiro junto com o salário. Os fofoqueiros de plantão da Praça do canhão estão dizendo que o que mais chamou a atenção foi a vaia que o vereador, Marcio Soares, levou quando passou pelos manifestantes.

Araruama

O suplente de vereador Buda, de Araruama, disse em entrevista ao Programa Bom Dia Litoral, da Rádio Litoral FM, que acredita na justiça e espera assumir uma cadeira na Câmara. Buda teve mais de 1.200 votos na eleição de 2020, mas não conseguiu assumir a cadeira de vereador. O caso está na justiça e pode ter decisão nos próximos dias.

Búzios

O projeto de lei ordinária, que vai viabilizar metade do décimo terceiro salário dos servidores municipais servidores Búzios, continua “empacado”, segundo informações de alguns vereadores. Pelo visto, o culpado é o vereador Aurélio Barros, que não teria dado a importância devida por ser o presidente da comissão de constituição e justiça. Os membros da comissão, os vereadores Niltinho de Beloca e Josué Pereira, pediram ao nobre edil para colocar o projeto em caráter de urgência e não foram ouvidos. Os servidores já estão sabendo do “babado”. Aurélio perdeu a chance de fazer um gol de placa.

Arraial do Cabo

Assim como todos municípios tem seus “ministros”, ou seja, aquele indivíduo que fica mais próximo do prefeito, Arraial do Cabo têm Bernardo Alcântara. Na cidade, o que se fala é que moço virou homem de confiança do prefeito Marcelo Magno. Sendo assim, não tem como não ser assediado, principalmente pelos nobres edis. Conclusão: toda hora tem convite para almoço e até batizados. Sem dieta.

Iguaba Grande

Empolgado com o momento econômico que o município de Iguaba Grande atravessa, o prefeito Vantoil Martins não para de sonhar. Além da pavimentação de várias ruas, Vantoil quer retomar a obra do teatro municipal, paralisada desde 2014.

Cabo Frio

O SEPE Lagos, sindicato dos profissionais da educação, vai pedir que o acordo firmado entre prefeitura de Cabo Frio e o Ministério Público, que estabeleceu as datas de retorno as aulas presenciais no município, seja revisto. A direção do sindicato, em nota, diz que só foi notificada da audiência quatro dias depois da realização, por meio de intimação eletrônica e classifica de fake news afirmações de que teria faltado deliberadamente. Pelo acordo, o município se comprometeu ao retomar as aulas presenciais em 50% das escolas até o dia 15 de agosto, avançando para 70% até 15 de setembro e 100% das unidades escolares até o dia 18 de outubro.