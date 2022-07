O SOMBRA: Tudo sobre a política da Região dos Lagos nesta terça-feira, dia 12

São Pedro da Aldeia

O jornalista Max Andrade deixou a comunicação da Prefeitura de São Pedro da Aldeia. Ele estava no cargo há um ano e, recentemente, recebeu convite para retornar à TV. Em nota, a prefeitura lamentou a saída do profissional, desejou sucesso no novo ciclo que se inicia e anunciou que Vinicius José Loureiro, coordenador de Comunicação, passa a responder, interinaente, pela pasta.

Cabo Frio

Cerca de 700 mil turistas são esperados em Cabo Frio durante as férias de julho que tem início neste fim de semana. A estimativa é da Secretaria de Turismo do município, Katyuscia Brito. A temporada será aberta na próxima quinta-feira, com o Cabo Frio Moto Rock que deve atrair 25 mil pessoas nos quatro dias de evento e reunir 15 bandas. A entrada é gratuita, mas os organizadores estão pedindo a doação de um quilo de alimento não perecível para entidades locais da região.

O público, além de muito rock, também vai contar com um espaço de exposição de motos, praça de alimentação e tendas com venda de produtos temáticos, como luvas, jaquetas de couro, bandanas, botas e outros equipamentos.

Iguaba Grande

O vereador Junior Bombeiro chegou na prefeitura de Iguaba, na manhã de ontem, com vários bombeiros. Segundo o Sombra, quem estava no prédio achou que estava acontecendo um incêndio, mas estava tudo tranquilo. Que bom! Foi apenas uma visita ao secretário de Educação, Dr.Jales Lins.

Búzios

Foi reprovada na manhã desta terça-feira (12), por 5×4, a emenda à Lei Orgânica 1/2022 de autoria do prefeito Alexandre Martins. O projeto tinha como objetivo acabar com a obrigatoriedade de autorização para secretários se ausentar por mais de 5 dias do país. Sendo assim, vai continuar tudo como dantes. Dizem que o líder do governo, Uriel Da Saúde, já avisou que vai faltar “remédio” para dor de dente e o dentista vai parar de atender.

Araruama

Rola nos corredores da câmara de Araruama, que vereador Amigo Valmir já anda mais feliz pela cidade. O motivo seria um carinho do secretário, Cláudio Barreto, ao nobre edil. As manilhas chegaram no bairro e Valmir ficou feliz. Melhor assim!

Arraial do Cabo

A Prefeitura de Arraial do Cabo segue com os investimentos na área de saúde. Além da reestruturação das unidades de saúde do Centro da cidade, a Secretaria de Saúde também está ampliando o Pronto Socorro do Distrito de Figueira. No local, estão sendo construídas salas de raio x, odontologia e fisioterapia. Tudo isso para garantir bem-estar e qualidade de vida para todos os moradores!