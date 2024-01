Prefeitura de Arraial do Cabo anuncia data para cadastramento do transporte universitário

Essa informação é muito importante para você estudante usuário do transporte universitário da Prefeitura de Arraial do Cabo. Do dia 5 de fevereiro ao dia 11 de março estarão abertos os cadastros em todos os Cras do município e também na Secretaria de Desenvolvimento Social.

Os cadastros só poderão ser realizados presencialmente mediante toda documentação original e xerox do RG, CPF, comprovante de residência , grade da faculdade e 1 foto 3×4. A renovação será o mesmo procedimento.

Em Figueira o Cras está localizado na rua São Januário, nº52.

Em Monte Alto na rua Geraldo Alves Cândido, nº14 B.

E também na sede da secretaria de Desenvolvimento Social localizada na rua Bernardino Vianna nº108, Macedônia. Para mais informações o Whatsapp responsável por informações do cadastramento é o (22) 99717-6429.