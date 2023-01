Pastor é morto a tiros em quintal de casa em Araruama

Um homem foi encontrado morto com marcas de tiros na manhã desta quinta-feira (19), em Araruama.

De acordo com a Polícia Civil, a vítima é o pastor Valmir Marinho Costa. Ele foi encontrado no quintal de casa no bairro Mutirão, às margens da Rodovia Amaral Peixoto.

Um motoboy foi quem acionou a Polícia Militar para a ocorrência.



Quando os agentes chegaram, o homem já estava morto. No local não foram encontradas câmeras de segurança que possam ajudar a identificar o autor do crime.

A Polícia Civil ainda não tem indícios sobre a autoria do homicídio e a motivação para ele. O caso foi registrado na 118º DP e segue em investigação.