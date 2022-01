Policiais Militares do PROEIS já estão nas ruas de Arraial do Cabo

Mesmo com apresentação de parte da tropa agendada para às 16h, desta quinta-feira (6), no Ciep-147 Cívico Militar Cecílio Barroos Pessoa, na Prainha, 11 Policiais Militares do Programa Estadual de Integração na Segurança (PROEIS) já estão atuando em Arraial do Cabo. Eles foram distribuídos pelo Secretário Municipal de Segurança Pública, Leandro Alex, pela área central e distritos.

Na primeira fase, os PMs estão utilizando três viaturas, uma na Praça do Cova, outra na orla da Praia Grande e uma terceira na praça de Monte Alto e em Figueira intercalando. A supervisão é feita pela Secretaria Municipal de Segurança Pública.

O objetivo do PROEIS é contratar policiais nos seus dias de folga para aumentar a proteção em áreas previamente estudadas e programadas. Em Arraial do Cabo serão um total de 48 policiais.