Pontal de Santo Antônio, em Tamoios, recebe Simulado de Triathlon e Natação

A Praia do Pontal de Santo Antônio, em Tamoios, será palco do Simulado de Triathlon e Natação Lagos Tri. O evento acontece neste domingo (15) com concentração dos atletas às 6h30 e largada a partir das 7h30. As atividades são organizadas pela Lagos Tri, com apoio da Prefeitura de Cabo Frio.

Na prova de triatlo, competidores a partir dos 15 anos terão que completar um percurso de 750m de natação, 20km de ciclismo e 5km de corrida. A largada será da areia em direção ao mar, passando pelas boias de marcação e a conclusão do percurso será conforme a modalidade escolhida. Na prova de natação, serão 1.500m com duas voltas em percurso triangular.

Todos os competidores ganham camisa e touca e, no término do percurso, recebem medalha de participação. Haverá também uma mesa de café da manhã para os participantes e atividades para as crianças.