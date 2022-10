População de Búzios vota em peso em Glaidson e Dr. Serginho

Ao fim da apuração na cidade, Jair Bolsonaro, do PL, teve 61,50% dos votos para a Presidência (15.040 votos), enquanto Lula foi a escolha de 31,94% dos eleitores (7.812 votos) do município.

Para o cargo de governador, Cláudio Castro recebeu 74,22% dos votos (16.746 votos) entre os eleitores de Armação dos Búzios. O segundo colocado nesse cenário foi Marcelo Freixo, com 19,02% (4.292 votos).

Para o Senado, Romário liderou as escolhas do município, com 9576 votos, vence quem obtiver a maior soma de votos no estado.

Glaidson Acácio foi o mais votado pela cidade para ocupar um cargo na Câmara dos Deputados, com 2181 votos – para se eleger, é preciso que o candidato e seu partido estejam entre os mais votados no estado para atingir o quociente eleitoral e partidário. No entanto, a candidatura constava como anulada pela Justiça Eleitoral no momento da publicação desta reportagem – o candidato está recorrendo da decisão.



Para o cargo de deputado estadual, Dr Serginho foi o mais votado pela cidade, com 4676 votos.



Os 10 deputados federais mais votados em Armação dos Búzios:

Glaidson Acácio (DC): 2181 votos (9,40%) *candidatura anulada – candidato recorre

Altineu Cortes (PL): 1130 votos (4,87%)

Dr. Henrique Paes (PSDB): 789 votos (3,40%)

Max (PROS): 680 votos (2,93%)

General Pazuello (PL): 652 votos (2,81%)

Sóstenes Cavalcante (PL): 639 votos (2,75%)

Otoni de Paula (MDB): 632 votos (2,72%)

Soraya Santos (PL): 620 votos (2,67%)

Jefferson Vidal (PODEMOS): 595 votos (2,56%)

Doutor Luizinho (PROGRESSISTAS): 548 votos (2,36%)

Brancos – 4,81%

Nulos – 3,06%

Os 10 deputados estaduais mais votados em Armação dos Búzios: