Chumbinho é o candidato de São Pedro da Aldeia mais votado para federal, mas não foi eleito

Os candidatos mais votados na cidade não foram necessariamente eleitos, já que esta é uma eleição de âmbito estadual e nacional. Os números abaixo se referem apenas aos votos em São Pedro da Aldeia.

Jair Bolsonaro, do PL, foi o candidato mais votado para a Presidência da República na cidade. Para o cargo de governador do RJ, Cláudio Castro, do PL, recebeu mais votos.

Ao fim da apuração na cidade, Jair Bolsonaro, do PL, teve 67,09% dos votos para a Presidência (34.986 votos), enquanto Lula foi a escolha de 26,31% dos eleitores (13.718 votos) do município.

Para o cargo de governador, Cláudio Castro recebeu 76,56% dos votos (36.719 votos) entre os eleitores de São Pedro da Aldeia (RJ). O segundo colocado nesse cenário foi Marcelo Freixo, com 14,61% (7.006 votos).

Para o Senado, Romário liderou as escolhas do município, com 19089 votos, vence quem obtiver a maior soma de votos no estado.

Claudio Chumbinho foi o mais votado pela cidade para ocupar um cargo na Câmara dos Deputados, com 3701 votos – para se eleger, é preciso que o candidato e seu partido estejam entre os mais votados no estado para atingir o quociente eleitoral e partidário.

“O que fazer diante de uma derrota? Acordar cedo para trabalhar e iniciar a nova fase que o destino lhe reservou. Perdemos uma eleição, e isso é da democracia, mas ganhei um monte de amigos no caminho e estes são para sempre. Não dá pra ligar nem abraça todos hoje. Mas tô passando aqui pra dizer que só tenho gratidão a todos vocês, foram várias mensagens de carinho. Encerro esse agradecimento muito emocionado e com uma gratidão imensa. Muito obrigado!Um abraço e um beijo no coração de cada um. Que Deus abençoe a todos nós sempre!”, disse o ex-prefeito de São Pedro da Aldeia.

Para o cargo de deputado estadual, Dr Serginho foi o mais votado pela cidade, com 9111 votos – assim como ocorre para o cargo federal, é preciso que o candidato e seu partido estejam entre os mais votados no estado para atingir o quociente eleitoral e partidário.

A eleição em São Pedro da Aldeia teve 22,17% de abstenção.

Os 10 deputados federais mais votados em São Pedro da Aldeia:

Claudio Chumbinho (UNIÃO BRASIL): 3701 votos (7,48%) *candidatura anulada – candidato recorre

Glaidson Acácio (DC): 2501 votos (5,06%) *candidatura anulada – candidato recorre

André de Gilson (PSD): 2377 votos (4,81%)

Max (PROS): 2151 votos (4,35%)

Otoni de Paula (MDB): 1955 votos (3,95%)

Doutor Luizinho (PROGRESSISTAS): 1652 votos (3,34%)

Elizangela Lobo (PODEMOS): 1620 votos (3,28%)

General Pazuello (PL): 1456 votos (2,94%)

Soraya Santos (PL): 1433 votos (2,90%)

Leonardo (MDB): 1361 votos (2,75%)

Brancos – 4,57%

Nulos – 3,70%

Os 10 deputados estaduais mais votados em São Pedro da Aldeia