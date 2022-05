Praça Porto Rocha, em Cabo Frio, recebe Mostra Multicultural (Momu) nesta sexta 

A próxima edição da Mostra Multicultural (Momu) de Cabo Frio acontece nesta sexta-feira (20), das 17h às 22h, na Praça Porto Rocha, no Centro da cidade. O evento tem o intuito de incentivar as ações culturais e literárias, a gastronomia artesanal e as artes plásticas, além de valorizar o artista cabo-friense e proporcionar atividade cultural, criativa e econômica, com geração de trabalho e renda.

O evento terá música ao vivo, gastronomia e chopp artesanal. Uma vasta gama de itens serão comercializados, incluindo, roupas, bijuterias, calçados, bolsas, brinquedos, quadros, pinturas, cerâmicas, bordados, arranjos de flores, sabonetes, velas, embalagens, sucatas em ferro ou vidro, origami, utensílios de cozinha e outros de uso doméstico, de modo geral.

A Momu é uma realização da Prefeitura de Cabo Frio, por meio da Secretaria Municipal de Cultura, e busca valorizar os artistas da cidade levando cultura de forma acessível para a população.

Por ser realizado em espaço aberto, devido a previsão de chuva para a sexta-feira, o evento pode ser adiado para a próxima edição, que acontece no próximo dia 27 de maio.