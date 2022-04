Praia Grande, em Arraial do Cabo, recebe Campeonato de Surf no final de abril 

A Associação de Surf de Arraial do Cabo (ASAC) promove no sábado (30), na Praia Grande, a 1ª etapa do Circuito ASAC. Cerca de 56 atletas devem participar da competição, que vai premiar com bermudas, camisas, parafinas, raspadores, vouchers com desconto de óculos e 1 mês grátis de aulas de crossfit, os vencedores das categorias Open, masculino e feminino. Os vencedores das categorias Sub 14 e Sub 18 (masculino), serão premiados com 1 bloco de prancha.

As inscrições podem ser feitas até a próxima segunda-feira (25), através do e-mail asacarraial@gmail.com. Para o cadastro na competição, envie o nome completo, data de nascimento, a categoria que deseja competir, número de telefone e comprovante de pagamento. Para mais informações sobre a inscrição, a ASAC está disponível através do número 22 99851-1990.

A segunda etapa será na Praia de Monte Alto. A data ainda será divulgada pela organização do evento. O campeonato conta com o apoio da Prefeitura de Arraial do Cabo, através da Diretoria de Esportes e Lazer e a Secretaria de Governo, por meio da Diretoria de Eventos.