Lulu Santos vai cantar em Shopping de Cabo Frio em homenagem ao Dia das Mães

A promoção de Dia das Mães no Shopping Park Lagos, em Cabo Frio, promete colocar todo mundo para dançar! Para celebrar a data, o cantor e compositor Lulu Santos apresenta o show “Alô, Base”, no dia 14 de maio (sábado), a partir das 19h, no estacionamento do centro comercial.



A cada R$ 300 em compras entre os dias 19 de abril e 13 de maio, é possível garantir o ingresso da mamãe (limitado a dois ingressos por CPF).

A troca das notas fiscais pelas entradas podem ser feitas entre 28/04e 13/05. Também é possível garantir os ingressos a partir do site Bilheteria Digital (https://www.bilheteriadigital.com/lulu-santos-14-de-maio). As entradas já estão à venda e saem a R$ 50 (pista), R$ 70 (área vip) e R$ 100 (camarote).