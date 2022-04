O SOMBRA: Tudo sobre a política da Região dos Lagos nesta quinta-feira, dia 21

Araruama

Os fofoqueiros de plantão da câmara de Araruama, estão falando que o vereador, Amigo Valmir, anda tristinho. Na verdade, ninguém fala o motivo, mas sempre surge aquele pontinho de interrogação. O que estaria acontecendo com o nobre edil?

São Pedro da Aldeia

As línguas venenosas da câmara de São Pedro da Aldeia andam falando que vereador, Chimbiu, virou o “Chacrinha ” da câmara. É que com ele a máxima “nada se cria, tudo se copia,” está novíssima. Bobo ele não é!

Cabo Frio

O prefeito de Cabo Frio José Bonifacio disse, ontem, na Rádio Litoral FM, que a vice, Magdala Furtado, pode ser convocada para assumir, interinamente, caso ele precise se afastar do governo por mais tempo. Bonifácio continua internado no Hospital Cental de Niterói, se recurperando da cirurgia para retirada de um nódulo no figado e implantação de uma tela abdonminal para conter uma hernia. O prefeito despacha normalmente do quarto e assina, inclusive, decretos. Ele revelou ontem que não vai decretar ponto facultativo na sexta-feira e que a procuradoria avalia a necessidade de convocar Magdala. Bonifácio acredita que terá alta até sexta, frisou que não tem crise com a vice e contou, inclusive, que recebeu dela uma mensagem carinhosa antes da cirurgia.

Búzios

Um dia depois do prefeito de Búzios, Alexandre Martins, criticar a Enel, o Procon do município autuou na concessionária. O órgão informou que constatou diversas irregularidades na prestação dos serviços. O Procon informou que recebeu uma enxurrada de denúncias de moradores denunciando quedas constantes de energia, picos de luz, oscilação na energia, cortes indevidos e lançamentos de multas irregulares. A Coordenadora do órgão, Hanna Maia, disse que as irregularidades ocorrem com frequência e contrariam o o Código de Defesa do Consumidor. A empresa tem o prazo de 15 dias para se defender.

Iguaba Grande

Iguaba Grande vai comemorar o Dia Nacional do Choro, celebrado neste sábado, 23 de abril, com show no Espaço Gastronômico da Tamarineira e uma Live nas redes sociais em homenagem ao compositor Pixinguinha. Os cantores Jorge Luperce e Luiza Dionízio se apresentam na Tamarineira, nesta sexta-feira, às 21y. No sábado, a partir das 18h30, na página da prefeitura, haverá uma live em homenagem ao compositor.

Arraial do Cabo

O procurador da República, Leandro Mitidieri, pediu a justiça a suspensão das construções no costão do Pontal do Atalaia, em Arraial do Cabo, após constatar uma série de irregularidades, durante vistoria conjunta com o INEA. O procurador presenciou despejo de esgoto no costão, desmatamento, construções sobre áreas de preservação permanente, além do fechamento de uma trilha tradicional de pesca, protegida pela Reserva Extrativista Marinha. Mitidiieri lembrou que já tramita na justiça uma ação do MPF, questionando os condomínios na chamada Ponta do Caramuru. A área, de acordo com o procurador, tem sido alvo da especulação imobiliária, que coloca em risco a presca tradicional e a Reserva Extrativista Marinha Cabista.