Engorda é realizada nas praias de Arraial do Cabo

A Prefeitura de Arraial do Cabo, em parceria com o Governo do Rio e o Instituto Estadual do Ambiente (INEA), deu início, após diálogos com a comunidade, ao projeto de alargamento da faixa de areia da laguna de Araruama, dentro do território cabista.

Na quinta-feira (20), a licença para a engorda da praia foi entregue pelo Secretário do Ambiente e Sustentabilidade do Rio de Janeiro, Thiago Pampolha. Em seguida, 10 caminhões seguiram para o distrito de Monte Alto, onde teve início a intervenção.

O projeto, previsto para ser finalizado ainda este ano, prevê um acréscimo de 30 metros, com uma elevação de 70 centímetros na altura da faixa de areia. A areia necessária para o alargamento será obtida através do desassoreamento do Canal do Itajuru, em Cabo Frio.

As áreas (Monte Alto, Figueira, Novo Arraial e Caiçara) foram selecionadas com o objetivo de impulsionar o turismo nos distritos, proporcionando benefícios econômicos para a comunidade local e promovendo uma abordagem equilibrada entre desenvolvimento e preservação.