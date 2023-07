Prefeita Magdala Furtado recebe o deputado federal Gutemberg Reis em Cabo Frio

A prefeita de Cabo Frio, Magdala Furtado, recebeu em seu gabinete na tarde dessa terça-feira (25) a visita do deputado federal Gutemberg Reis (MDB). Durante o encontro, que contou ainda com a presença do vereador e presidente da Câmara Municipal, Miguel Alencar, e do secretário de Governo, Ruy França, a prefeita e o parlamentar conversaram sobre o cenário político cabo-friense e regional; demandas municipais e apoio em prol da cidade. A visita contou também com a presença do superintendente de Esportes de Cabo Frio, Alan Silva; e o chefe de gabinete do deputado, Mazinho Neto.

“É um prazer receber no meu gabinete o deputado federal Gutemberg Reis para conversarmos sobre Cabo Frio e o apoio que nossa cidade precisa. Gutemberg e sua família são frequentadores de Cabo Frio há muito tempo e têm carinho pela nossa terra. É uma felicidade ter um parlamentar de tanta experiência política se colocando à disposição para nos auxiliar no desenvolvimento e na busca por avanços em nossa cidade”, destacou a prefeita Magdala Furtado.

Com décadas de experiência política, Gutemberg Reis se dispôs a auxiliar a chefe do Executivo cabo-friense, sendo um parceiro da cidade.

“Estou me colocando à disposição de Cabo Frio e da prefeita Magdala Furtado. Sempre quis ajudar essa cidade, que já frequento muito. Destinamos uma emenda de R$ 1,6 milhão (um milhão e seiscentos mil reais) para obras em Cabo Frio, já com valores em caixa, e vamos buscar novas conquistas”, disse o deputado federal.