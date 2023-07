Salineira homenageia colaboradores no Dia do Rodoviário

Tradicionalmente, o dia 25 de julho é reservado para destacar o papel fundamental desempenhado pelos trabalhadores do transporte rodoviário no Brasil. Em forma de agradecimento pelo empenho e dedicação diária, as empresas que compõem o grupo Salineira preparam uma programação especial para homenagear os colaboradores. Os motoristas que iniciam a jornada de trabalho ainda na madrugada foram os primeiros homenageados, sendo recebidos pelos diretores Sr. Francisco Gavinho e Gerson Geraldo, e pela equipe de Recursos Humanos, organizadora da programação. Nas primeiras horas do dia 25, os motoristas tiveram um café da manhã reforçado e foram presenteados com um kit de guloseimas. No mesmo dia, os colaboradores dos setores de manutenção e administração participaram de um churrasco especial no horário de almoço com direito a todos os acompanhamentos, já nos terminais de ônibus, a equipe de RH levou alguns talentos da empresa que tornaram os períodos de intervalos entre as viagens mais agradáveis com música ao vivo e um lanche.

Desde o início do mês de julho, a empresa iniciou as comemorações ao disponibilizar uma faixa na entrada da sede em Cabo Frio, que parabenizou os profissionais pelo comprometimento que garante o deslocamento de milhares de pessoas todos os dias na Região dos Lagos. A Salineira evidencia a importância do setor de transportes para o desenvolvimento das cidades e da economia, e principalmente, os rodoviários que são responsáveis por isso.