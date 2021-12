Prefeito de Búzios recebe cônsul da Argentina em seu gabinete

O prefeito Alexandre Martins recebeu nesta sexta-feira (17) em seu gabinete o titular do Consulado Geral da República Argentina no Estado do Rio de Janeiro, Cláudio R. Gutierrez. A visita deu-se em decorrência da cessão de um espaço na Secretaria de Desenvolvimento Social, Trabalho e Renda para a equipe do consulado atender à comunidade argentina que reside no município e região, nos dias 16 e 17 de dezembro.

Na ocasião, os representantes estreitaram os laços entre os dois países e formularam alguns projetos que poderão ser trazidos para Búzios, entre eles, um posto da Polícia Federal ou até mesmo do Consulado da Argentina para facilitar o atendimento.

O prefeito Alexandre Martins endossou a visita afirmando que a Prefeitura está à disposição para qualquer projeto que beneficie os moradores de Búzios.

O Cônsul da Argentina frisou a importância dessa proximidade do Consulado e seu povo, agradeceu a oportunidade e a disponibilidade de cessões futuras para atendimento.

Na ação, foram atendidas cerca de 70 pessoas.