Prefeito de Cabo Frio assina convênio com o DER para fornecimento de matéria prima para asfalto

O prefeito de Cabo Frio, José Bonifácio, assinou nesta terça-feira (17) um novo convênio com o Departamento de Estradas de Rodagem do Estado do Rio de Janeiro (DER-RJ). O convênio prevê o fornecimento de Cimento Asfáltico de Petróleo (CAP), um dos componentes utilizados na elaboração do asfalto quente. O documento foi assinado na sede do DER, na capital, com a presença do secretário de Obras e Serviços Públicos de Cabo Frio, Vanderson Bento.

O objetivo da ação é reforçar o trabalho constante que vem sendo feito pela Prefeitura para a reforma das vias públicas, em diversos bairros do município. O envio do material pelo DER para a Prefeitura de Cabo Frio vai ocorrer a partir de março.

Durante a assinatura, o prefeito cabo-friense agradeceu ao Governo do Estado pela parceria.

“É importante destacar que a gestão estadual vem colaborando com os municípios, independentemente da coloração partidária e sem qualquer discriminação. Agradecemos ao DER e ao Governo do Estado pelo material que nos será fornecido”, afirmou José Bonifácio.

Segundo o secretário de Obras cabo-friense, o material enviado pelo DER vai permitir a aceleração do cronograma de recuperação das ruas e avenidas.

“Nossas equipes estão diariamente nas ruas, principalmente depois de períodos de chuva forte, que provocam a abertura de muitos buracos nas vias públicas. Com a chegada deste reforço no material, vamos ampliar a nossa atuação e chegar mais rapidamente a todos os bairros”, explicou Vanderson Bento.