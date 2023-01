Prefeitura de Cabo Frio retira estábulo irregular construído no bairro Guarani

A Prefeitura de Cabo Frio promoveu, nesta segunda-feira (16), mais uma ação para a retirada dos estábulos construídos de forma irregular, na Rua Luiz Lindenberg, no bairro Guarani. A ação coordenada pela Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Segurança foi realizada em parceria com a Comsercaf e as secretarias de Meio Ambiente e Saneamento; Obras e Serviços Públicos; Agricultura e Pesca e a Fiscalização Fundiária e com apoio da Guarda Civil Municipal e da Polícia Militar.

O trabalho foi iniciado na semana passada, quando as estruturas começaram a ser retiradas. Sem autorização e respeito às normas sanitárias, criadores de cavalos construíram dois grandes estábulos para guardar os animais, às margens das salinas, na área conhecida como antigo valão do Guarani. Diante do risco de proliferação de doenças, como a febre maculosa, além de roedores e outros vetores, foram retiradas as estruturas.

Segundo o secretário de Direitos Humanos e Segurança, Ruy França, antes da remoção dos estábulos, todos os proprietários dos animais foram notificados para que retirassem os cavalos do local. Todos foram informados sobre as regras para a criação de animais de grande porte, que precisam de local fechado e adequado.

“Foram realizadas vistorias em que foi constatado o estado crítico do local, com muito despejo de lixo e condições insalubres, apresentando alto risco de contaminação da população pela febre maculosa, além da proliferação de roedores e outros vetores. Todos os proprietários foram contactados e notificados sobre a retirada dos cavalos do local. Eles foram informados sobre as regras, inclusive de que, se os animais de grande porte ficarem soltos na rua, poderão ser recolhidos pela Secretaria Municipal de Agricultura e Pesca, para a Fazenda Campos Novos. Após o desmonte das estruturas, a equipe da Comsercaf iniciou a limpeza do local, que foi devolvido para os moradores”, finalizou Ruy França.