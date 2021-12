Prefeito de Cabo Frio decreta ponto facultativo nos dias 24 e 31 de dezembro

O prefeito de Cabo Frio, José Bonifácio, decretou ponto facultativo no expediente de trabalho em todos os órgãos públicos municipais nos dias 24 e 31 de dezembro. As datas antecedem respectivamente o Natal e o Ano Novo. O Decreto Municipal Nº 6.725, de 20 de dezembro de 2021 está na Edição Nº 349, Caderno I do Diário Oficial Eletrônico do Município.

Ficam garantidos, no entanto, o funcionamento dos serviços e atividades essenciais, tais como atendimento médico de urgência (Unidade de Ponto Atendimento 24h – UPA e Hospital Central de Emergência) e demais Unidades de Saúde de imprescindível funcionamento.

A limpeza urbana e as atividades a cargo da Coordenadoria-Geral da Guarda Civil Municipal e da Superintendência de Defesa Civil funcionarão em sistema de plantões ou prontidão, a fim de assegurar os serviços e atividades essenciais insuscetíveis de interrupção.