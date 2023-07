Prefeito de São Pedro da Aldeia apresenta futura sede administrativa da Prefeitura aos servidores

O prefeito Fábio do Pastel apresentou aos servidores do município, nesta terça-feira (11/07), as futuras instalações da nova sede administrativa da Prefeitura de São Pedro da Aldeia, no bairro Nova São Pedro. As obras no prédio, que conta com três andares, estão em andamento e são feitas com recursos próprios. A nova sede do Poder Executivo irá contar com recepção, salas administrativas, auditório, área de vivência e protocolo unificado.

Na oportunidade, Fábio do Pastel apresentou cada ambiente do novo prédio aos profissionais que irão trabalhar no local. “Nós conseguimos planejar essa nova sede de uma forma bem bacana, buscando atender ao servidor e ao munícipe com mais carinho, respeito e dignidade, assim como todos merecem. Fiz questão de trazer os servidores aqui porque todos fazem parte dessa obra e também para mostrar o que está acontecendo na cidade”, comentou o prefeito.

As obras no local estavam paralisadas desde 2008 e a estrutura estava completamente danificada, resultado do descaso com o espaço. O governo municipal retomou o projeto e, diferente do modelo inicial, o prédio contará com rampas, oferecendo mais acessibilidade a todos.

O secretário de Obras e Desenvolvimento Urbano, Fernando Frauches, falou sobre a iniciativa. “Esse era um prédio destinado para a Educação, que não foi finalizado pelos governos anteriores e estava abandonado desde 2008. A Prefeitura reembolsou o dinheiro que foi gasto pela Secretaria de Educação quando assumiu as obras para fazer uma nova sede administrativa. A vinda do prédio público para a Nova São Pedro representa a revitalização de todo entorno da área, que estava abandonada há muito tempo”, destacou.

Fotos: Ayron Dias

O espaço irá abrigar as Secretarias Municipais de Administração, de Meio Ambiente e Pesca, de Obras e Desenvolvimento Urbano, de Planejamento e Gestão, a Controladoria-geral e a Procuradoria-geral, entre outras. A previsão é de que as obras sejam concluídas até o final de 2023. Vale destacar que o prédio atual, no Centro, continuará em funcionamento, sendo sede para a Secretaria de Fazenda e outras.

Também participaram da visita os secretários de Governo, Luiz Fernando Gomes Jr.; Meio Ambiente e Pesca, Mario Flavio Moreira; Segurança e Ordem Pública, Diego Alves; Administração, Roberta Magalhães; Fazenda; Renaldo Martins; de Turismo, Claudia Tinoco; Planejamento e Gestão, Paulo César de Souza; Assistência Social e Direitos Humanos, Diana Alves; Serviços Públicos, Raimundo Teixeira; a controladora-geral do município, Danielle Prudente; o procurador-geral, Peter Samerson, e o superintendente do Previspa, Mario César Cordeiro.