Prefeito de São Pedro da Aldeia recebe superintendente federal de Agricultura e Pecuária

O município de São Pedro da Aldeia comemora novas conquistas nesta quarta-feira (23/08). O prefeito Fábio do Pastel recebeu, em seu gabinete, uma comitiva da Superintendência Federal de Agricultura e Pecuária no Rio de Janeiro. Na ocasião, foi assinado o termo de doação de uma máquina para fábrica de gelo, além de dois veículos, sendo um para a Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Trabalho, e outro para a Secretaria de Meio Ambiente e Pesca. O secretário de Governo, Luiz Fernando Gomes Jr. também esteve presente na reunião.

A máquina para fábrica de gelo será destinada à Associação de Pescadores da Praia da Pitória e irá atender toda a comunidade pesqueira do município. A iniciativa cumpre uma demanda antiga da cidade.

O secretário municipal de Meio Ambiente e Pesca, Mario Flavio Moreira, comemorou a conquista do município. “A fábrica de gelo irá atender à demanda de todos os pescadores da cidade, por isso, essa parceria é fundamental. Além da máquina, também vieram dois veículos por cessão e vai chegar também um caminhão isotérmico”, contou.

O superintendente federal de Agricultura e Pecuária, Agnaldo Pinto da Silva, destacou a parceria. “O encontro do Ministério da Agricultura com a Prefeitura de São Pedro da Aldeia selou o termo de doação de uma máquina para fabricação de gelo. Nossa intenção é ajudar o município, sempre foi. Para nós, também é uma grande ajuda, pois a máquina estava parada no nosso terminal pesqueiro em Niterói”, comentou.

Durante a reunião, o prefeito Fábio do Pastel também conversou com representantes da Companhia Estadual de Habitação do Rio de Janeiro (CEHAB/RJ) sobre a cessão de uma área estadual de interesse da Prefeitura. O coordenador Financeiro, Juan Oliveira Groppo, e o coordenador de Patrimônio, Matheus Pereira, aproveitaram a reunião com a superintendência para alinhar detalhes relacionados a um futuro termo de cessão ao município.